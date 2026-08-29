Claudia Barraso 29 AGO 2026 - 10:35h.

El Real Mallorca ha decidido expulsar a los dos futbolistas que están siendo investigados por el delito

Dos detenidos por estafa al futbolista del Cádiz Lucas Pérez por un pago de 340.000 euros con billetes falsos

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La Policía Nacional ha detenido a dos futbolistas de la cantera del Real Mallorca por su presunta implicación en la grabación sin consentimiento de un encuentro sexual con una menor. Los dos jóvenes están siendo investigados por un presunto delito de corrupción de menores.

‘Ultima hora’ ha adelantado que uno de los implicados era también menor de edad cuando se produjeron los hechos. Los hechos se remontan al pasado 14 de agosto cuando un grupo de jóvenes vinculados al club, se encontraban en una casa de Palma en la que residían varios de ellos. Allí también se encontraba también una menor que decidió voluntariamente tener relaciones sexuales con uno de ellos.

Sin embargo, la joven descubrió que otro de los jugadores se encontraba en el armario grabando el encuentro sin su consentimiento, lo que hizo que la menor acudiese horas después a la Policía Nacional para denunciar los hechos. La investigación se puso en manos de la Unidad de Familia y Mujer que iniciaron el procedimiento necesario para localizar a los dos sospechosos, cuya identidad conocía los investigadores.

Uno de los detenidos ha quedado en libertad

Uno de los investigados se encontraba fuera de Mallorca, algo que habría retrasado la detención por parte de la Policía, pero a su regreso, detuvieron a todos los implicados el pasado jueves. A pesar de haber estado siendo investigados, la situación procesal de cada uno de los futbolistas es diferente ya que, uno de ellos no tenía 18 años cuando se produjeron los hechos, por lo que su expediente ha sido remitido a la Fiscalía de Menores.

Otro de los detenidos, mayor de edad, ha pasado a disposición del juzgado de guardia de Vía Alemania, en Palma, pero tras comparecer con el juez quedó en libertad. Por su parte, el club Real Mallorca actuó tras conocer los hechos, expulsando a los jugadores de su estructura.