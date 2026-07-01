El abogado de Bastoni, jugador del Inter de Milán que está investigado por un presunto encuentro con una menor de 17 años, niega su implicación

La investigación gira alrededor de la agencia Ma.De. y se investiga un presunto encuentro de Bastoni con una menor de 17 años: ya hay varios detenidos

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El futbolista italiano Alessandro Bastoni, jugador del Inter de Milán, está siendo investigado por la Fiscalía milanesa por un presunto delito de prostitución de menores.

El caso surge tras el inicio de una investigación contra una red acusada de explotar y promover la prostitución infantil durante la organización de fiestas y eventos dirigidos fundamentalmente a famosos y futbolistas de la Serie A. Entre estos últimos estaría el defensa italiano, en el foco ahora por un supuesto encuentro con una joven que tenía 17 años cuando ocurrieron los hechos, que están siendo analizados por las autoridades.

Alessandro Bastoni, investigado por un supuesto encuentro con una menor de 17 años

El eje fundamental sobre el que giran las pesquisas policiales parte de la agencia de eventos Ma.De., investigada ahora como una presunta “agencia de escorts” ante las sospechas de explotación sexual y prostitución de menores, ofreciendo chicas a su red de clientes a cambio de importantes sumas de dinero.

No en vano, en el marco del trabajo policial y judicial realizado en los últimos meses, ya el pasado mes de abril se practicaron detenciones. Concretamente, como informa el medio italiano Corriere Della Sera, la de Deborah Ronchi, dueña de Ma.De., y su pareja, Emmanuele Buttini. También, además, detuvieron a otro individuo, identificado como Amilton Luan Fraga Luz, y a Alessio Salamone, un relaciones públicas cuyos mensajes intercambiados con el futbolista Alessandro Bastoni son claves en la acusación que se ha formulado contra él.

Específicamente, según el citado medio, mensajes intercambiados entre el 9 y 10 de julio de 2020 recogerían que Salamone “le dijo claramente al jugador del Inter que la chica estaba disponible” para tener relaciones sexuales con él, “siempre y cuando se asegurara de llevarla a casa al día siguiente”.

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La Fiscalía, en este sentido, alega que el futbolista conspiró con el relaciones públicas para concertar "un encuentro sexual con la menor" en un apartamento proporcionado por la agencia Ma.De., a la que la acusación sitúa en el marco de una red de prostitución VIP a través de la organización de eventos que ofrecía a empresarios, famosos y futbolistas fiestas de lujo de “todo incluido”. Desde cenas en restaurantes de alta categoría a servicios sexuales con una lista de múltiples mujeres.

Con ello en contexto, la Fiscalía de Milán destaca especialmente un mensaje enviado por M., –que sería la menor que se asocia con el encuentro de Bastoni–, al relaciones públicas Alessio Salamone, en el que a las 4:16 horas de la madrugada de ese 10 de julio de hace seis años, en 2020, en plena pandemia, le escribió: “Dormiré aquí y mañana por la mañana me llevarán a casa”.

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Ello, según el Ministerio Público, sería prueba fehaciente de que la joven, de entonces 17 años, pasó la noche teniendo relaciones sexuales con el futbolista a cambio de dinero.

El abogado del futbolista niega las acusaciones que vinculan a Bastoni con la prostitución de menores

Tras estallar el caso y salir a la luz las acusaciones que pesan sobre el futbolista, –del que se estaba hablando mucho últimamente ante un posible interés de fichaje de Real Madrid y del Barcelona, su abogado, Salvatore Scuto, se ha apresurado a negar los hechos: “Puedo descartar que mi cliente haya tenido relaciones sexuales pagadas, y mucho menos con menores”, ha subrayado.

Ahora, se espera a las palabras del propio defensor del Inter de Milán, citado a declarar este viernes.

Alessandro Bastoni no es el único jugador citado a declarar en la investigación

La trama relacionada con la agencia Ma.De., que hace recordar a casos como el de Sean Combs, más conocido como 'Puff Diddy', en Estados Unidos, ha sacudido a la Serie A y algunos de los futbolistas que están o pasaron por ella. De hecho, más allá de los focos que apuntan a Alessandro Bastoni, hay otros jugadores que están citados a declarar, aunque en calidad de testigos. Entre ellos Daniel Maldini, Riccardo Calafiori y Kevin Bonifazi, aunque éstos no han sido imputados, al menos hasta el momento.

Además, otros nombres se han visto señalados, aunque la Fiscalía ha indicado que no están investigados, sino que aparecen como palabras clave en la orden de registro. Algunos de ellos son los de Carlos Augusto, Rafael Leao, Samuele Ricci, Dusan Vlahovic, Raoul Bellanova, Riccardo Calafiori, Gianluca Scamacca, Andrea Pinamonti, seguido de una larga lista. Incluso, por fotografías de la agencia y de los principales detenidos publicadas en Instagram, aunque no necesariamente relacionadas con la trama y fuera de la investigación, se han visto salpicados también otros conocidos como Achraf Akimi, del PSG, o Dean Huijsen, ex de la Juventus y actual defensa del Real Madrid.

En esta línea, aunque varios jugadores hayan podido contratar eventos o fiestas con la agencia, no todos lo habrían hecho en relación con los hechos que se investigan, por lo que la Fiscalía diferencia y recalca entre quienes están investigados, como Bastoni, quienes están citados como testigos y quienes, simplemente, se han visto salpicados por el caso.