Rafa Mir, condenado por agresión sexual, firma con el Aris de Salónica al ser cedido por el Sevilla y recibir permiso de la Audiencia de Valencia

Permiten a Rafa Mir fijar su residencia en Grecia para jugar en el Aris de Salónica tras su condena a ocho años de cárcel por agresión sexual

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El Sevilla FC y el Aris de Salónica han llegado a un acuerdo para la cesión, con opción de compra de Rafa Mir. El Sevilla FC ha llegado a un acuerdo con el Aris de Salónica para cederle, con opción de compra, al futbolista español Rafa Mir, delantero de 29 años que en las dos últimas temporadas ya jugó a préstamo, primero en el Valencia CF y luego el Elche CF.

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"En el curso 2024-25 en el conjunto de Mestalla disputó 22 partidos oficiales y sumó dos goles y dos asistencias, mientras que en la temporada pasada en el cuadro ilicitano disputó 29 partidos e hizo ocho tantos", subrayó este martes el Sevilla en su comunicado de prensa.

Rafa Mir podrá jugar en el Aris de Salónica tras la cesión del Sevilla FC

De esta forma y tras recibir el permiso de la Audiencia de Valencia, el delantero, que está condenado a ocho años y medio por agresión sexual, podrá jugar en el Aris de Salónica tras ser cedido por el Sevilla FC.

El delantero ya jugó a préstamo en las dos últimas temporadas en el Valencia CF y el Elche CF. En el curso 2024-2025 en el conjunto de Mestalla disputó 22 partidos oficiales y sumó dos goles y dos asistencias, mientras que en la temporada pasada en el cuadro ilicitano disputó 29 partidos e hizo ocho tantos.

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La Audiencia de Valencia autorizaba al futbolista Rafa Mir, condenado a ocho años y medio de cárcel por agresión sexual, a fijar su residencia en Grecia, donde jugará en un nuevo club, el Aris de Salónica, según ha adelantado 'Las Provincias' y han confirmado fuentes conocedoras.

De este modo, el tribunal valenciano ha estimado la solicitud de Mir, que actualmente tenía contrato con el Sevilla, que deberá acudir una vez al mes a firmar al consulado español en la ciudad griega, según las mismas fuentes.

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Condenado a ocho años y medio de prisión por agresión sexual y lesiones a una joven

La Sección Cuarta de la Audiencia condenó al deportista a ocho años y medio de prisión por agresión sexual y lesiones a una joven al considerar probado que Mir, jugador del Valencia CF en el momento de los hechos, agredió a una joven a la que había conocido previamente en un local de la capital, en la noche del 31 de agosto de 2024 en el propio domicilio del futbolista en Bétera.

El tribunal condenó también a un segundo acusado, igualmente futbolista, a dos años y medio de prisión por agresión sexual y lesiones a otra joven, amiga de la anterior.

El pasado mes de junio, Rafa Mir trasladaba, a través de un video en sus redes sociales, que recurría alegando que en el proceso "se aportaron vídeos y otros elementos que ni siquiera aparecen en la sentencia y merecen una valoración".

"Mi defensa seguirá donde corresponde, en los tribunales", incidió en unas declaraciones en la que agradecía el apoyo y respeto a su familia, sus amigos y todas las personas que así lo han hecho. "Ahora toca seguir adelante, centrarme en mi trabajo y esperar a que la justicia siga su curso", concluía.