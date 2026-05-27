El delantero gallego denunció haber sido víctima de una estafa tras haber intentado vender ropa, joyas y relojes

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Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a dos individuos y han identificados a varias personas más por su presunta relación con un delito de estafa al futbolista Lucas Pérez, que milita en las filas del Cádiz CF, al intentar pagar distintos objetos y un coche de lujo por valor de 340.000 euros con billetes falsos.

La investigación se inició el pasado mes de febrero cuando el delantero gallego denunció haber sido víctima de una estafa tras haber intentado vender ropa, joyas y relojes, así como un coche de alta gama. En concreto, se trata de cuatro relojes de lujo, tres anillos de oro y diamantes y nueve prendas de vestir, según ha adelantado el diario 'Marca'.

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El futbolista puso a la venta estos objetos por un valor total de 340.000 euros --160.000 la ropa, joyas y relojes y 180.000 en el caso del coche de lujo-- y estas personas contactaron con él mostrando interés por hacerse con ellas.

Dinero falsificado

Vendedor y compradores llegaron a quedar en dos ocasiones, una de ellas para ver el material y otra para cerrar el pago. En esta segunda cita, los estafadores entregaron al delantero del equipo gaditano una bolsa con dinero, la mayor parte del cual era falso.

Una vez en su domicilio, Lucas Pérez comprobó que solo una ínfima cantidad del dinero abonado eran billetes de curso legal, mientras que la práctica totalidad correspondía a dinero falsificado.

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Tras las pesquisas llevadas a cabo por la Policía Nacional, los agentes lograron identificar a los presuntos estafadores. Finalmente, dos hombres de 29 años, una de nacionalidad francesa y otro originario de Bélgica, fueron arrestados el pasado 11 de marzo en un hotel de la capital, mientras que otras personas han sido identificadas.