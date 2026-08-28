El Gobierno ha pedido a la UE el apoyo de Europol para las labores de triaje de las personas migrantes que quedan en Ceuta

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CeutaEl Gobierno ha pedido a la Comisión Europea el apoyo de la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) y de Europol para las labores de triaje de las personas inmigrantes que quedan en Ceuta tras la entrada masiva del 30 y 31 de julio.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha enviado una carta a la directora general de Migración y Asuntos Internos de la Comisión, Beate Gminder, en respuesta a la oferta que esta hizo al embajador de España ante la Unión Europea para que distintas agencias europeas ayudasen en la crisis.

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Más agentes de Frontex y colaboración para las entrevistas

Marlaska ha solicitado el refuerzo por parte de Frontex, Europol y la Agencia de la Unión Europea para el Asilo (EUAA) del dispositivo puesto en marcha para hacer frente a la gestión del triaje y a la tramitación de los expedientes de las personas inmigrantes que todavía permanecen en Ceuta de manera irregular.

Además, en el caso de Frontex, Interior ha solicitado extender la duración de la operación Minerva, que cubre los puertos de Algeciras, Tarifa y Ceuta durante la operación Paso del Estrecho, más allá del 2 de septiembre hasta cuando sea posible. El Gobierno ha pedido 10 agentes adicionales de Frontex para el triaje a fin de agilizar la recogida de información de los migrantes que aún no han sido sometidos a ese procedimiento.

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Considera asimismo de gran utilidad la asistencia de la EUAA en la realización de entrevistas y la puesta a disposición de intérpretes, si bien el trabajo de esos profesionales podría realizarse de forma telemática, dada la limitación de espacio para este fin en la ciudad. Tras concluir el triaje y en su caso el procedimiento de asilo en frontera, Interior concretará la asistencia de Frontex necesaria para ejecutar determinados retornos a través de los mecanismos de mediación y acuerdos que la agencia tiene con distintos países de origen.

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También ha pedido que el buque oceánico Duque de Ahumada de la Guardia Civil

Marlaska ha recordado a la Comisión Europea que España solicitó el 24 de agosto ayuda de emergencia por más de 32 millones de euros con cargo a los fondos de Asilo, Migración e Integración (FAMI) y al Instrumento de Gestión de Fronteras y Visados (IGFV), y que confía en su "pronta resolución".

El ministro también ha pedido que el buque oceánico Duque de Ahumada de la Guardia Civil, que opera seis meses al año a las órdenes de Frontex, permanezca en aguas españolas durante 2027.

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Y, por último, la carta demanda el mantenimiento del sistema denominado EUROSUR Fusion Services y operado por Frontex, que proporciona imágenes satelitales de la frontera con Marruecos orientadas a la vigilancia de zonas marítimas, puertos, costas o áreas prefronterizas relevantes.

Respecto a Europol, el ministro apuesta por mantener y profundizar la cooperación ya existente entre las Fuerzas de Seguridad españolas y esta agencia europea, en especial en materia de investigación de las redes de tráfico de migrantes y análisis estratégico.