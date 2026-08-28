José Luis Albares ha comunicado un análisis detallado de las fases y días del asalto en Ceuta

Cientos de ceutíes salen a las calles en una protesta pacífica contra la crisis migratoria

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El asalto a Ceuta fue un plan organizado del cual todavía no se tiene mucho detalle, aunque el informe del Estado Mayor de la Defensa indicó que la invasión se dividió en tres fases: la concentración de personas en Marruecos utilizando una manipulación de una sentencia del Tribunal Supremo, el día en el que miles de personas llegaron a nado y la posterior crisis que va a cumplir un mes.

Sin embargo, según van pasando los días la situación no mejora en la ciudad autónoma y cada vez son más los vecinos que se concentran en las calles con el objetivo de que el Gobierno les escuche y pueda echar a todos los que entraron de manera ilegal. Pero el Gobierno ha respondido con el envío de una ayuda humanitaria a todos aquellos migrantes que permanecen en sus calles.

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Este viernes José Luis Albares ha introducido nuevos detalles de cómo se desencadenó esta crisis y pone el foco en el vídeo de dos jóvenes marroquíes que llegaron dos días antes del 30 de julio, porque el ministro dice que esos vídeos fueron los que alentaron al resto de migrantes a hacer lo que hicieron ellas y que esto se produjo en cuestión de segundos.

En redes sociales, el vídeo tuvo 140.0000 visualizaciones y solo dos días después llegó a alcanzar los tres millones de reproducciones y el Gobierno los atribuye a otros compañeros que decidieron eludir la frontera de Marruecos y la de España de la misma manera, entendiendo que las puertas de la ciudad autónoma estaban abiertas y dispuestas a acoger a todos ellos.

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Albares señala a EEUU

Lo que ha llamado la atención del mensaje del ministro de Exteriores es que dice que el 40% de esos bulos estaban en inglés y que la mayoría se difundieron desde Estados Unidos, es decir, el Gobierno español ha señalado a algún país que haya querido provocar esta crisis en España.

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La cronología que ha explicado Albares coloca los hechos que pasaron en diferentes días:

El 8 de julio : el Tribunal Supremo hace pública la sentencia que fue tergiversada.

: el Tribunal Supremo hace pública la sentencia que fue tergiversada. Del 8 al 27 de julio esta manipulación de la sentencia estuvo circulando por Marruecos mientras se ideaba el asalto.

esta manipulación de la sentencia estuvo circulando por Marruecos mientras se ideaba el asalto. El 28 de julio se publica el vídeo de las dos mujeres que lograron cruzar las fronteras a nado y que consigue tres millones de visualizaciones y la mayoría de usuarios marroquíes.

se publica el vídeo de las dos mujeres que lograron cruzar las fronteras a nado y que consigue tres millones de visualizaciones y la mayoría de usuarios marroquíes. El 30 de julio se alcanza un pico de mensajes y contenidos virales que estaban intentando unir a más gente para que se produjese ese asalto masivo en Ceuta.

Sin embargo, los datos que reflejó el Gobierno sobre la actividad estadounidense en las redes sociales sobre este tipo de contenidos, no son del todo faltos porque los usuarios estadounidenses fueron el segundo colectivo más activo después de los españoles.

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Entre esos líderes que podrían estar relacionados con estos contenidos, señala a Elon Musk, cuyas publicaciones sobre Ceuta consiguieron en 11 días un alcance de 724.000.000 a países. Las redes sociales de desinformación rusa estaban también explotando intensamente la crisis. Una internacional reaccionaria buscan desestabilizar y fracturar Europa.