La ministra de Sanidad espera que los migrantes de Ceuta estén realojados en 2 o 3 semanas
La titular de Sanidad señala que "primero tiene que haber un calendario de realojos"
11 de los 12 detenidos por el ataque a militares en Ceuta, expulsados a Marruecos
CeutaLa ministra de Sanidad, Mónica García, espera que los migrantes que accedieron a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio y que siguen en las calles de la ciudad autónoma estén realojados en dos o tres semanas, tras la habilitación de espacios dedicados a este fin.
Así lo ha sostenido García en una entrevista con elDiario.es, publicada este sábado, en la que cifra en 3.800 las personas que ya están alojadas y señala que "en la próxima semana se habilitarán otros mil espacios más".
"En las próximas dos o tres semanas"
Preguntada por el calendario del Gobierno para resolver la crisis, la titular de Sanidad señala que "primero tiene que haber un calendario de realojos" y espera que "en las próximas dos o tres semanas" puedan "tener resuelto el tema de la gente con techo, agua, condiciones dignas y protección de los derechos básicos".
"Sin realojos, no hay nada de lo demás", recalca García en esta entrevista, en la que también subraya que "es imposible filiar a la gente, hacer reagrupación familiar o un estudio epidemiológico en una playa" y apunta a una "actitud de desidia" de Ceuta durante las dos primeras semanas "porque jugaban la carta de la expulsión".
Según la ministra, el Gobierno no tiene capacidad de realojar rápidamente a los migrantes "sin el consentimiento y la cesión de lugares de la ciudad de Ceuta", que a su juicio ha tenido ya un "cambio de actitud" y ahora sí colabora y se ha avenido a que "haya emplazamientos seguros donde llevar a cabo todas estas labores".
García, que cree que en el caso de 2021 "hubo una agilidad para sacar a la gente de la situación de calle que no hemos visto ahora", insiste también en el respeto a la legislación y los derechos humanos a la hora de plantear expulsiones. "Nos acusan de llegar tarde, pero nunca vamos a hacer expulsiones ilegales ni contra los derechos humanos", recalca.
En lo ocurrido, García ve un ataque a la soberanía española, relacionado con "un intento de desestabilización" al Gobierno que a su juicio "va más allá de nuestra propia frontera y en el que (...) Marruecos tiene una responsabilidad", y también ve "anclajes con la ultraderechización internacional, con (Donald) Trump y (Benjamin) Netanyahu".