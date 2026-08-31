El agresor se acercó a la víctima, que estaba tumbada en la arena tras darse un baño, y tras lanzarle varios piropos se lanzó sobre ella, arrancándole el vestido que llevaba y violándola a la fuerza

Una menor, manipulada por su padrastro para hacerla creer que estaba enamorada de él y poder abusar sexualmente de ella en Zaragoza

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Un joven de origen marroquí ha sido detenido tras violar a un chica de 22 años en la playa de la Malvarrosa de Valencia. Los hechos se produjeron al amanecer de este domingo cuando el agresor se abalanzó sobre la víctima que se encontraba tumbada en la arena en estado de embriaguez después de darse un baño en el mar, según ha adelantado Las Provincias.

Según recoge la denuncia, el chico se acercó a la víctima y tras lanzarle varios piropos se lanzó sobre ella, arrancándole el vestido que llevaba. El agresor empleó la fuerza para evitar que la chica se zafara y la penetró mientras le mantenía la boca tapada con la mano para que las personas que se encontraban cerca no escucharan sus gritos.

Fue un joven que se encontraba en la zona el que avisó a la policía al presenciar el ataque.

Intento de huida

Tras recibir el aviso, varios agentes de la Unidad de Seguridad, Apoyo y Prevención (USAP) de la Policía Local de Valencia acudieron al lugar. A su llegada, el agresor se percató de su presencia y comenzó a correr por la arena para tratar de huir. Los agentes salieron tras él y tras una breve persecución consiguieron darle alcance y detenerlo, a pesar de que el joven se resistió y llegó a propinar varios puñetazos a uno de los policías.

Tras el arresto, el presunto agresor fue puesto a disposición de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación. Mientras, la chica agredida fue trasladada al Hospital La Fe de Valencia, donde recibió atención médica en el Servicio de Ginecología.