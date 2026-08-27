La Diócesis de Zamora, tras tener conocimiento de una denuncia del caso, ha puesto los hechos en conocimiento de las autoridades civiles competentes

La Diócesis zamorana mantiene y recalca su "plena disposición a colaborar" con las autoridades

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ZamoraUn cura está siendo investigado por un presunto delito de abuso sexual a menores por el cual la Diócesis de Zamora le ha apartado temporalmente del sacerdocio y de cualquier trabajo que implique contacto con niños, tal como ha informado este jueves el Obispado de Zamora en un comunicado.

Tras tener conocimiento de una denuncia del caso, según han señalado, han puesto los hechos en conocimiento de las autoridades civiles competentes y mantiene su "plena disposición a colaborar con ellas" en todo lo que pueda ser requerido por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o por el juzgado.

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"Las personas denunciantes eran menores de edad" cuando los hechos se produjeron

El Obispado de Zamora, concretamente, ha abierto un procedimiento canónico relacionado con esa acusación contra un sacerdote diocesano, y según los testimonios recibidos por la Diócesis los hechos habrían ocurrido "cuando las personas denunciantes eran menores de edad", ha precisado el comunicado.

Ante esa acusación, el obispo de Zamora, Fernando Valera, inició primero una investigación previa canónica, con recogida de testimonios y documentación para el esclarecimiento de los hechos.

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Posteriormente, el expediente fue remitido al Dicasterio para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede, organismo competente en la materia en la Iglesia católica.

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El Dicasterio, tras examinar las actuaciones, abrió un procedimiento canónico para "esclarecer los hechos y depurar, en su caso, las responsabilidades" que pudieran derivarse.

De forma paralela, se pusieron los hechos en conocimiento de las autoridades civiles competentes en la materia.

La Diócesis de Zamora expresa su "compromiso firme con la protección de los menores y las personas vulnerables"

En consecuencia, a raíz de esta investigación, la Diócesis de Zamora ha mostrado su "compromiso firme con la protección de los menores y de las personas vulnerables", así como con el esclarecimiento de cualquier situación de esa naturaleza "en colaboración con las autoridades civiles y eclesiásticas competentes".

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Además, en el ámbito diocesano, se han adoptado medidas cautelares sobre el sacerdote, como son el cese temporal de sus oficios como párroco, la suspensión temporal del ejercicio público de su ministerio sacerdotal y la prohibición de participar en cualquier actividad en la que estén implicados menores de edad.

Pese a ello, el Obispado de Zamora ha aclarado que esas medidas cautelares tienen un carácter preventivo y no prejuzgan el resultado de los procedimientos de investigación en curso.

También ha manifestado su disposición a la "escucha, acogida y acompañamiento" de las personas implicadas en los hechos investigados y ha pedido prudencia mientras se desarrolla la investigación, que debe hacerse "con todas las garantías para la parte denunciante y con el debido respeto a la presunción de inocencia del acusado", ha concluido el comunicado de la Diócesis de Zamora.