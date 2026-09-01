La Ertzaintza busca al autor de los hechos, que ha huido del lugar

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Un hombre que conducía un taxi ha sido asesinado este martes en Azpeitia (Gipuzkoa) por un disparos de un arma de fuego, ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El suceso se ha registrado sobre las 20:15 horas en la Avenida Artzubia de Azpeitia, en las proximidades del campo de fútbol de Garmendipe. La víctima tenía 30 años, según informa 'El Diario Vasco'.

Según el relato de testigos presenciales recogido por el medio local Azpeitia Guka, un vehículo ha embestido al taxi que conducía la víctima en este punto, tras lo que el conductor del coche que ha provocado el accidente ha disparado al hombre que conducía el otro automóvil.

Se busca al autor de los hechos

Tras los disparos, los servicios de emergencias se han dirigido al lugar y los sanitarios han intentado reanimar a la víctima, que ha fallecido en el lugar.

La Ertzaintza ha informado, en un escueto comunicado, de que ha abierto una investigación para esclarecer la muerte de un hombre que ha recibido un disparo y que en estos momentos busca al autor de los hechos.