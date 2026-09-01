Gonzalo Barquilla 01 SEP 2026 - 13:44h.

Libertad O. O., de 14 años, y María Amparo F. G. C., de 15, desaparecieron el Carcaixent el pasado 24 de agosto

Una joven de 25 años desaparecida en el macizo de Anaga, Tenerife, desde el 20 de agosto, rescatada entre la maleza

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La Guardia Civil busca a dos menores de 14 y 15 años desaparecidas en el municipio de Carcaixent, en Valencia, desde el pasado 24 de agosto. Se trata de Libertad O. O., de 14 años, y María Amparo F. G. C., de 15, cuyos familiares continúan sin noticias sobre su paradero una semana después de que se les perdiera la pista.

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) mantiene activas las alertas para localizar a las dos adolescentes y ha difundido sus fotografías y características físicas para solicitar la colaboración ciudadana. Cualquier persona que pueda aportar información debe ponerse en contacto con la Guardia Civil a través del 062 o con la Fundación ANAR en el 116000.

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Las dos menores son amigas y desaparecieron el mismo día

Según ha informado 'Levante-EMV', Libertad y María Amparo son amigas y desaparecieron el mismo día en Carcaixent. Las dos fueron vistas por última vez el lunes 24 de agosto en el municipio, donde tienen su residencia.

La información disponible hasta el momento no concreta las circunstancias en las que se produjo la desaparición ni aporta datos sobre el posible paradero de las menores. Las familias han difundido sus fotografías y sus datos con el objetivo de facilitar que cualquier persona pueda reconocerlas y aportar información a los investigadores.

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Libertad O. O. tiene 14 años, mide 1,65 metros, pesa 65 kilos y es de complexión delgada. Tiene los ojos marrones y el pelo castaño, rizado y largo. María Amparo F. G. C. tiene 15 años, mide 1,55 metros y pesa 60 kilos. Es de constitución corpulenta, tiene los ojos marrones y el pelo castaño. La última vez que fue vista llevaba pantalón corto negro, camiseta corta negra y zapatillas negras.

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Carcaixent, conectado con València y otros municipios por tren y carretera

La búsqueda se centra en Carcaixent, un municipio de la Ribera Alta situado a unos 40 kilómetros de Valencia y que cuenta con diferentes conexiones de transporte con otras localidades. La localidad dispone de estación de Cercanías, situada en la Glorieta de la Estación. Por ella pasa la línea C-2, que conecta Carcaixent con València Estació del Nord y con localidades como Alzira, l'Alcúdia y Xàtiva.

Carcaixent también está conectado por carretera con otros puntos de la comarca y con la red viaria que permite acceder a Valencia y al interior de la provincia. La localidad se encuentra además próxima a Alzira, otro de los principales núcleos de población de la Ribera Alta.

Estas conexiones forman parte del contexto geográfico del municipio, aunque no existe información pública que permita afirmar que las dos menores hayan utilizado el tren, un autobús o algún vehículo para abandonar Carcaixent. Se desconoce si siguen en la propia localidad.

La Guardia Civil pide colaboración ciudadana

El CNDES mantiene activas las dos alertas de las menores y las familias continúan esperando noticias sobre las menores. Numerosas personas tratan de colaborar en la difusión en redes sociales.

Cualquier persona que pueda haber visto a Libertad o María Amparo o disponga de algún dato que pueda ayudar a localizarlas debe comunicarlo a la Guardia Civil en el teléfono 062. También está disponible el 116000 de la Fundación ANAR, la línea de atención para casos de menores desaparecidos.

Las autoridades piden que la información se traslade directamente a los canales oficiales y que se evite la difusión de rumores o datos no contrastados que puedan interferir en la búsqueda.