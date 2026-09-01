El jurado ha declarado a Alexander culpable de asesinato por unanimidad tras 14 días de juicio.

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Robert Alexander, de 66 años, atacó su mujer, Christina Alexander, enfermera jubilada de 60 años, en su casa en Tamworth justo cuando ella estaba a punto de divorciarse tras seis años en junio del año pasado, cansada ya del abuso doméstico y el control coercitivo que ejercía sobre ella su marido", informa el diario Daily Mail.

El hombre golpeó a la mujer con una lata de comida para perros para después asestarle 77 puñaladas. Tras cometer el asesinato el hombre llamó a las autoridades para confesar: "Me he deshecho de mi esposa". Menos valiente se mostró en el juicio cuando declaró ante el tribunal que no recordaba lo sucedido después de haber recibido un golpe en el estómago y que "perdió el control".

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Pese a todo, el jurado declaró a Alexander culpable de asesinato por unanimidad tras 14 días de juicio desarrollados este verano. En dicho juicio, se informó que que Christina había sufrido en el ataque que le costó la vida lesiones "catastróficas" en la cara, el cuello, el cuerpo, los brazos y las piernas. La autopsia también reveló signos de estrangulamiento.

Alexander, un mecánico jubilado, había sido condenado por agresión contra su pareja tras un ataque ocurrido en septiembre de 2020. Un año después, ella declaró a la policía que vivía bajo una constante amenaza física y que dependía económicamente de su marido.

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Robert Alexander no soportaba la idea de que su mujer lo abandonara. Los días previos a cometer su asesinato, el hombre se había autolesionado dos veces. De hecho, mintió a su mujer diciendo que estaba en el hospital para asaltarla en casa. Y allí, con sangre fría, se deshizo de su mujer.