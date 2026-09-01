El fuego se propagó a los inmuebles que había alrededor y cinco viviendas acabaron afectadas por las llamas

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ToledoLa Guardia Civil ha detenido a tres personas, de entre 35 y 43 años, como presuntos responsables de 11 hechos delictivos en Calarberche, Toledo. Uno de ellos incendió la casa de los otros dos después de que entrasen a su domicilio para robarle a punta de pistola 15.000 euros en efectivo y efectos valorados en más de 20.000 euros.

La presunta víctima decidió incendiar intencionadamente las dos viviendas de los presuntos autores del robo. El fuego se propagó a los inmuebles que había alrededor y cinco viviendas acabaron afectadas por las llamas. En ese momento, los presuntos autores del robo volvieron a la casa de la víctima y se produjo un segundo enfrentamiento en el que hubo intercambio de disparos.

Encontraron gran cantidad de cartuchería metálica y munición del calibre 38

Las autoridades comenzaron una investigación, en el marco de la operación Calfire 26, y consiguieron identificar a tres varones como presuntos responsables de los delitos de robo con violencia e intimidación con arma de fuego, incendio provocado, amenazas y daños.

La Guardia Civil llevó a cabo varias entradas y registros domiciliarios, contando para ello con el apoyo de GRS-1 de Valdemoro. Durante la intervención se procedió a la detención de uno de los presuntos autores, quien se encontraba junto con otra persona a la que le constaba una requisitoria judicial de búsqueda y detención. En el interior del inmueble registrado, se encontró abundante cantidad de cartuchería metálica de los calibres 45, 5.56 mm y 9 mm parabellum, compatibles con armas de fuego reales, así como munición del calibre 38.

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También se detuvo al resto de presuntos autores que no tenían un domicilio fijo y usaban inmuebles ocupados. La causa ha sido instruida por el Juzgado de Primera e Instrucción de Torrijos (Toledo), quien ha decretado el ingreso en prisión provisional y sin fianza para uno de los detenidos.