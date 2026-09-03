Uno de los agentes tuvo que recibir cinco puntos de sutura, según indican desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles

Tres guardias civiles heridos tras ser embestidos por una narcolancha en Águilas, Murcia

Compartir







ÁguilasLa Guardia Civil ha interceptado este miércoles en alta mar, a la altura de Cabo Cope, en el municipio de Águilas, una embarcación con dos motores y 20 garrafas de gasolina a bordo y ha detenido a sus dos patrones.

La intervención se ha llevado a cabo tras una persecución en alta mar y ha contado con un amplio dispositivo por tierra, mar y aire, según ha informado la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.

PUEDE INTERESARTE Persiguen a una narcolancha por el Estrecho de Gibraltar

Tres agentes heridos

Durante el operativo, tres agentes de la Guardia Civil que participaban en la persecución de la embarcación implicada han resultado heridos , han apuntado fuentes del Instituto Armado.

En concreto, uno de los agentes tuvo que recibir cinco puntos de sutura, según indican desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

Reacciones a la operación

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha destacado la coordinación de las distintas unidades de la Guardia Civil y del Servicio Marítimo, que ha permitido culminar la actuación con la detención de los dos patrones. "El trabajo y el seguimiento a los miembros de estas mafias es continuo", ha indicado Lucas, quien ha agradecido y felicitado a los agentes de la Guardia Civil y del Servicio Marítimo por su intervención.

PUEDE INTERESARTE Un grupo de narcotraficantes recibe a tiros a la Policía Nacional en Torrox

Estas dos detenciones se suman a las practicadas el pasado lunes en Cartagena, cuando agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil interceptaron otra embarcación a 12 millas al sureste de Monte Cenizas y detuvieron a otras dos personas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Lucas ha reafirmado el compromiso del Gobierno de España con la seguridad de las costas de la Región y la lucha contra las organizaciones dedicadas al tráfico de personas.

"Quiero enviar un mensaje de tranquilidad a toda la ciudadanía y pedirles que confíen en la Guardia Civil y el trabajo que realiza. Nuestras fronteras son seguras, nuestra Región es una de las más seguras de España, y les garantizo que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional seguirán trabajando por su seguridad, tranquilidad y calidad de vida", ha concluido.