Iván Sevilla 13 JUN 2026 - 15:56h.

En colaboración con la Gendarmería Marroquí, la Guardia Civil interceptó 121 fardos de la droga arrojada al agua

Los ocupantes de la embarcación tipo 'go fast' se deshicieron del cargamento durante su huida ante la presión policial

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CádizEsta vez no dispararon como en Huelva y sí cedieron ante las presiones durante una persecución a una narcolancha que se desarrolló recientemente por aguas del Estrecho de Gibraltar. La Guardia Civil logró impedir que descargasen 4.800 kilos de hachís.

Los ocupantes de una embarcación semirrígida tipo 'go fast', como se conocen a las habituales empleadas por los grupos dedicados al tráfico de drogas, no pudieron completar su transporte con éxito entre España y Marruecos.

De hecho, fue clave la colaboración con la Gendarmería Real Marroquí para una actuación conjunta que acabó con 121 fardos intervenidos. Fueron arrojados al mar ante el seguimiento de las patrullas.

Así suelen reaccionar los sospechosos de narcotráfico al verse acorralados: tiran parte de su cargamento al agua para aligerar peso y ganar velocidad, además de dificultar la intervención de la droga.

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Cerraron las posibles vías de escape

Según ha detallado la Benemérita, la narcolancha navegaba con unos 4.777 kilos de hachís. Primero fue detectada por las autoridades españolas, que iniciaron el seguimiento directo.

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Después, cuando alcanzaron aguas próximas a África, se informó de inmediato a los agentes marroquís para que actuaran con rapidez con sus medios marítimos y salieran a detener la embarcación.

También en territorio español, las unidades terrestres permanecieron atentas, cubriendo puntos de desembarco. Gracias a esta acción coordinada, cerraron las posibles vías de escape a los tripulantes de la semirrígida.

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Por su parte, el helicóptero de la Guardia Civil fue localizando desde el aire los fardos que habían sido tirados al mar. Se recuperaron 32 con un peso de 1.200 kilos, mientras que las autoridades vecinas recogieron 89 de 3.577 kilos.