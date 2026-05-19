Claudia Barraso 19 MAY 2026 - 16:57h.

Un grupo de narcotraficantes abre fuego contra unos agentes de la Policía Nacional a su llegada a un almacén en Torrox, Málaga

Un detenido tras una persecución policial después de producirse un tiroteo en L'Hospitalet, Barcelona

Compartir







La Policía Nacional ha detenido a dos personas en un operativo antidroga en la Axarquía en una actuación en la que dos agentes fueron recibidos a tiros. La Comisaría de Málaga informaba de que el ataque se ha producido cuando los agentes iban a detener a un hombre tras la entrada de una nave ubicada en Torrox y utilizada por dos narcos para el almacén de combustibles y narcolanchas.

Los investigadores de la Comisaría Local de Vélez-Málaga estaban haciendo unas tareas de vigilancia y decidieron actuar ante una posible descarga de mercancía tal y como confirma el medio ‘La Opinión de Málaga’. Antes de que pudiesen arrestar a los sospechosos, fueron abordados por dos vehículos ocupados por cinco varones que “no dudaron en acometer con armas de fuego a los policías”.

PUEDE INTERESARTE La Policía Nacional busca a los autores de un tiroteo en Badajoz: hay al menos cuatro implicados a la fuga

Después de que los varones abriesen fuego contra los agentes, huyeron incluso llegando a colisionar los coches y después protagonizaron una persecución por la A-7 en dirección Málaga. Según recoge el mismo medio en la versión policial, ambos vehículos pusieron “en grave peligro” tanto a los agentes como al resto de conductores, llegando a provocar la caída de un motorista que no tuvo que lamentar heridas.

Detienen a una mujer presuntamente relacionada con la organización

Después de varias horas, los investigadores han conseguido detener a una mujer presuntamente relacionada con la organización. Además, la Policía Científica se encuentra llevando a cabo la correspondiente inspección ocular de la nave con el objetivo de identificar indicios que conduzcan hasta el paradero de los varones que dispararon contra los agentes.

PUEDE INTERESARTE Tiroteo en Madrid: muere un hombre tras recibir un disparo de un policía después de embestir a una patrulla

En la nave han podido identificar varias narcolanchas, garrafas usadas para el petaqueo y dos tanques de combustible que había en el interior de la furgoneta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La investigación sigue abierta, pero desde la Comisaría han confirmado que no han tenido que lamentarse heridos, ni por parte de los agentes contra los que se abrió fuego, ni ningún conductor que se encontrase en la autovía donde se produjo la peligrosa persecución.

Tampoco han confirmado que se haya producido más detenciones relacionadas con la organización que investigan dedicada al narcotráfico.