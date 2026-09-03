Los miembros del jurado en el juicio contra Lindsay Clancy, la madre acusada de matar a sus tres hijos, han vuelto a enviar una nota al juez informando que todavía no hay consenso

El martes, el juez recibió una nota similar por parte del jurado, donde explicaban que no eran capaces de ofrecer una respuesta unánime sobre si condenar o no a la mujer

Compartir







Los miembros del jurado en el juicio contra Lindsay Clancy, la madre acusada de matar a sus tres hijos en 2023, han informado este miércoles al juez que, por segundo día consecutivo, siguen sin llegar a un acuerdo sobre la condena de la estadounidense.

Por quinta jornada consecutiva, el juez William Sullivan, del tribunal de Plymouth de Massachusetts, Estados Unidos, ha ordenado al jurado deliberar sobre un caso que mantiene divididos a los estadounidenses y que ya suma 30 horas de debate.

El martes, el juez recibió una nota similar por parte del jurado, donde explicaban que no eran capaces de ofrecer una respuesta unánime sobre si condenar o no a la mujer. Sin veredicto, aplazaron el caso al miércoles y el juez Sullivan ofreció instrucciones especiales para intentar llegar a un acuerdo. Este segundo intento ha terminado también sin consenso.

Un juicio que mantiene dividido a Estados Unidos

A Lindsay Clancy se le acusa de estrangular hasta matar a sus tres hijos, dos niños de cinco y tres años y un bebé de 8 meses, con unas bandas elásticas deportivas en el sótano de su casa en Boston. Después de lo ocurrido, Clancy se provocó cortes con un cuchillo e incluso intentó suicidarse saltando desde un quinto piso, una tentativa que la mantiene en silla de ruedas.

PUEDE INTERESARTE Lindsay Clancy llora en el juicio al ver los pijamas de sus hijos y las bandas elásticas con los que los estranguló

El debate se divide entre quienes piden un castigo ejemplar por el crimen, y los que respaldan a la acusada considerando en el trauma posparto que sufría. Ella misma reconoció la autoría de los hechos, pero no reconoció su culpabilidad argumentando que este problema de salud mental le impedía ser consciente de sus actos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Si finalmente es declarada culpable de asesinato en primer grado, la mujer se enfrenta a cadena perpetua. Si por el contrario es declarada inocente por demencia, podría ser internada en un hospital psiquiátrico.