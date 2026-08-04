"Estoy tan desesperada por tomarme un respiro mental de cuidar de todos que mi mente está tratando de encontrar algo físicamente malo en mí", escribió Lindsay Clancy.

Lindsay Clancy sufrió un delirio en la UCI tras serle retirado el respirador y después se apagó: "No tenía emociones"

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"Estoy tan desesperada por tomarme un respiro mental de cuidar de todos que mi mente está tratando de encontrar algo físicamente malo en mí", escribió Lindsay Clancy en una entrada de su diario del 18 de noviembre de 2022.

"Tengo una confusión mental tremenda. Siento que no puedo hacer planes. Vivo el momento a momento, esperando la hora de la próxima siesta", señala la madre en sus diarios. "Quiero ayuda. Quiero estar bien", señala.

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Lindsay Clancy describía un estado imposible antes del trágico suceso. Decía sentirse abrumada por la ansiedad relacionada con el sueño de Callan, culpable por no poder amamantar y emocionalmente desconectada tanto de sus hijos como de su entonces esposo.

Clancy buscó tratamiento a través de un programa para la depresión posparto a finales de diciembre de 2022, antes de ingresar voluntariamente en un hospital psiquiátrico en la víspera de Año Nuevo. Tras ser dada de alta, continuó viendo a un psiquiatra, quien la atendió durante 17 minutos el 23 de enero de 2023. Sus abogados afirman que al día siguiente ella creyó oír una voz autoritaria que le decía que matara a sus hijos antes de quitarse la vida.

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De ahí que tanto ella como su exesposo hayan demandado a los profesionales de la salud por no reconocer el peligro que ella representaba para sí misma y sus hijos. Estos han contestado que en ningún momento de su tratamiento expresara claramente su intención de dañar a su familia.

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Lo que sí demuestran los diarios de Clancy es una ansiedad abrumadora, una culpa aplastante y súplicas desesperadas de ayuda mientras luchaba con la maternidad, el insomnio y lo que sus abogados dicen que era un trastorno bipolar no diagnosticado, complicado por una psicosis posparto.

Los abogados de Clancy no niegan que ella matara a los niños, pero alega que la mujer de 35 años era una madre abnegada cuyo contacto con la realidad se vio destrozado por la psicosis posparto y que no es penalmente responsable de estas muertes. La fiscalía argumenta que Clancy mató intencionalmente a sus hijos —Cora, de 5 años, Dawson, de 3 años, y Callan, de 8 meses— y que debería ser considerada penalmente responsable. Un dato a este respecto es el hecho de que la propia Clancy mandara a su marido a hacer recados para poder ella llevar a cabo los asesinatos mientras él estaba fuera.

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En este sentido, la fiscalía ha sido tajante y ha pedido que el juicio no sea "un debate público sobre la salud mental de las mujeres ni sobre cómo el sistema médico las trata".

De ser declarada culpable, Clancy se enfrenta a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Si es declarada inocente por falta de responsabilidad penal, sería internada en un hospital psiquiátrico estatal.