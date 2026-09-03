El varón, de nacionalidad extranjera, ha sido atropellado por un coche frente a la discoteca Amok en Palma mientras caminaba por el arcén

A la llegada del equipo asistencial al lugar de los hechos, los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del varón

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Un joven de 29 años de nacionalidad extranjera ha perdido la vida la pasada la medianoche de este jueves tras ser atropellado por un coche frente a una discoteca en Palma, capital de Mallorca, mientras caminaba por el arcén.

El suceso ha tenido lugar en la carretera Ma-19A, en el Camí de Can Capó, frente a la discoteca Amok, según ha informado a Europa Press el SAMU 061, que ha recibido el aviso en torno a las 0.25 horas.

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Según ha adelantado 'El Debate', la víctima, de nacionalidad italiana, caminaba junto a la calzada cuando fue atropellada por un vehículo que circulaba en dirección a la carretera de Manacor.

Los sanitarios solo pudieron confirmar la muerte del varón

Los servicios de emergencia han enviado al lugar de los hechos una unidad de soporte vital avanzado de la zona y otra de soporte vital básico. A la llegada del equipo asistencial, los sanitarios han confirmado el fallecimiento del varón.

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Al lugar de los hechos también han acudido agentes de la Policía Local de Palma y de la Guardia Civil de Tráfico. 'El Debate' también informa de que el conductor ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas. Ahora, la Policía investiga los hechos para esclarecer lo ocurrido.