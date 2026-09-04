Manuel Pimentel Sevilla, 04 SEP 2026 - 10:51h.

La víctima recibió una puñalada en el tórax que requirió 30 puntos de sutura para su curación

El detenido habría acosado sexualmente a dos personas, agrediendo a una de ellas tras la negarse éstas a mantener relaciones sexuales con él

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La Policía Nacional ha detenido a una persona en Sevilla como presunto autor de homicidio en grado de tentativa. El arrestado habría agredido a la víctima con un arma blanca en el tórax, causándole heridas de gravedad, tras negarse ésta a mantener relaciones sexuales.

Los hechos ocurrieron a principios de este verano durante la madrugada, en una zona conocida como el “Charco de la Pava”. Un ciudadano pavisó a una patrulla de la Policía Nacional que pasaba por la zona, de que acababan de apuñalar a un varón a la altura del corázon.

30 puntos de sutura en tórax

Los agentes se desplazaron hasta el lugar para comprobar lo indicado en el aviso. Tras atender a la víctima y realizar las primeras pesquisas, todo apuntaba a que el presunto agresor habría sido motivado tras acosar a dos personas a las que les propuso mantener relaciones sexuales.

Tal y como informa el cuerpo policial en un comunicado, el rechazo de estas personas a las pretensiones sexuales del detenido fue lo que impulsó a este a abalanzarse sobre la víctima con dos armas blancas en las manos, ocasionándole la agresión sufrida, un profundo corte en el tórax a la altura del corazón, requiriendo la herida cerca de 30 puntos de sutura para su curación.

La investigación llevada a cabo terminó con la identificación del presunto autor de los hechos quien, tras ser localizado por los agentes, fue detenido y puesto a disposición judicial por tentativa de homicidio, al no consumarse el mismo por causas ajenas a su voluntad.