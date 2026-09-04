"Los ha reventado", resumía el progenitor de la niña fallecida y del niño herido tras la caída de un pilar en Alzira, Valencia

Muere una niña y su hermano resulta herido tras caerles un pilar de una vivienda en Alzira

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AlziraDolor y tristeza en la localidad valenciana de Alzira tras el accidente en el que han muerto una niña de 11 años ha muerto y su hermano de nueve años ha resultado herido. El suceso ocurría este jueves tras caerles un pilar de una vivienda en la zona del Motor de l’Aigua-Casella, en Alzira (Valencia), según informaban fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Los servicios de emergencia se movilizaban a las 19:53 horas de este jueves tras recibir un aviso en el que se denunciaba el desprendimiento de un pilar de una vivienda a las afueras de la Vall de la Casella, en la localidad valenciana de Alzira, que había afectado a dos menores, una niña de 11 años y un niño de nueve.

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"Los ha reventado", lamentaba el padre de los dos menores

Tras el accidente, el padre de los dos menores, completamente roto de dolor, atendía a los familiares y amigos que se desplazaban hasta la zona. Según ha informado el medio de comunicación 'Levante-EMV', el hombre describía el fatal accidente al ser preguntado por su círculo más cercano por lo que había pasado. "Los ha reventado", resumía el progenitor de esta niña fallecida y de este niño herido tras la caída de un pilar.

Al parecer, el accidente ocurría mientras los menores estaban jugando con una hamaca que estaba atada al pilar que se ha desprendido y provocaba la muerte del menor y hería a su hermano pequeño.

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Hasta el lugar se han desplazado dos unidades del SAMU y una unidad de Soporte Vital Básico (SVB), según ha detallado el CICU.

El menor de nueve años, trasladado hasta el Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia

La menor presentaba diversos traumatismos y entró en parada cardiorrespiratoria, por lo que el equipo médico le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar.

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Tras recuperar sus constantes vitales, fue trasladada al Hospital Universitario de La Ribera, donde finalmente ha fallecido.

Por su parte, el menor presentaba también diversos traumatismos y ha sido trasladado al Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia, según las mismas fuentes.

Ahora, la Policía Nacional, una unidad de la Policía Científica y la Policía Local de Alzira investigan este terrible accidente en el que han muerto esta niña de 11 años y su hermano ha quedado herido tras desprenderse el pilar.