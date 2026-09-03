Gonzalo Barquilla 03 SEP 2026 - 19:43h.

Daniele Baruzzo, un hombre italiano, habría matado a su mujer, Paola Siri, y a su hijo Mattia en Finale Ligure antes de suicidarse

La investigación por el crimen de la familia muerta en Roma: una pistola a nombre del padre y los problemas de salud de Bianca

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Nuevo crimen familiar en Italia pocos días después del ocurrido en Pietralata, en Roma. Los cuerpos sin vida de Daniele Baruzzo, de 59 años, su esposa Paola Siri, de 60, y su hijo Mattia, un menor de 14 años, fueron encontrados este jueves en su vivienda de Finale Ligure, municipio de la provincia de Savona, en la región de Liguria. Los tres presentaban heridas de bala y los investigadores trabajan con la hipótesis de que el padre habría matado a su mujer y a su hijo antes de quitarse la vida.

El hallazgo se produjo a última hora de la mañana de este 3 de septiembre, después de que el empleador de Baruzzo, al comprobar que no se había presentado a trabajar, contactara con varios de sus familiares. Estos dieron la voz de alarma y los servicios de emergencia acudieron al domicilio. Dentro de la vivienda fue localizada también una nota firmada por el hombre, en la que habría explicado los motivos de sus actos y que estaría relacionada con graves problemas familiares, según informa el portal digital 'TGcom24' de Mediaset.

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Los tres cuerpos fueron encontrados horas después de los disparos

Los investigadores sitúan de forma provisional los hechos durante la noche del miércoles al jueves. Algunos vecinos habrían escuchado disparos alrededor de la medianoche, aunque la alerta no se produjo hasta varias horas después, cuando el empleador de Baruzzo se preocupó por su ausencia en el trabajo, destaca 'Corriere della Sera'.

Los familiares del hombre avisaron entonces a los servicios de emergencia. Los bomberos accedieron a la vivienda situada en via dei Forti di Legnino, en una zona residencial de la colina de Finalmarina, y encontraron en el interior los cuerpos sin vida de los tres miembros de la familia.

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Hasta el domicilio se desplazaron los Carabinieri, la Policía Local, los bomberos, una ambulancia y personal médico del servicio de emergencias 118. Los sanitarios únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de las tres personas, mientras los investigadores comenzaron a trabajar para reconstruir lo ocurrido.

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La principal hipótesis apunta al padre

La reconstrucción que manejan inicialmente los investigadores apunta a que Daniele Baruzzo habría disparado contra su esposa y su hijo mientras dormían y posteriormente se habría quitado la vida con la misma arma. La hipótesis todavía debe ser confirmada por las diligencias policiales y los análisis forenses.

Baruzzo tenía una licencia de armas en vigor y, según las informaciones publicadas por los medios italianos, practicaba en un campo de tiro. El arma utilizada en el crimen habría sido de su propiedad y ha quedado a disposición de los investigadores para los análisis balísticos correspondientes.

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Los Carabinieri de Albenga, coordinados por la fiscal Maddalena Sala, tratan ahora de determinar con precisión la secuencia de las muertes y las circunstancias que llevaron al hombre a actuar. La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas diligencias en las próximas horas.

Una nota encontrada en la vivienda podría explicar los motivos

En el interior de la casa, los investigadores localizaron una nota escrita y firmada por Baruzzo. El documento podría aportar información sobre las razones que habrían llevado al hombre a acabar presuntamente con la vida de su mujer y de su hijo antes de suicidarse.

Según las primeras informaciones de los medios italianos, el escrito estaría relacionado con problemas familiares. Por el momento, las autoridades no han ofrecido públicamente más detalles sobre su contenido ni han establecido de manera oficial un móvil.

La nota constituye uno de los elementos que se están analizando dentro de la investigación junto al arma encontrada en el domicilio. Los investigadores deberán contrastar lo escrito con el resto de las pruebas y testimonios para reconstruir qué ocurrió durante las horas previas a la muerte de los tres miembros de la familia.

Mattia, un joven futbolista querido en Finale Ligure

El hijo de la pareja, Mattia, era jugador de las categorías inferiores del Finale FC, el equipo de fútbol de su localidad. La noticia de su muerte ha causado una enorme conmoción entre sus compañeros, entrenadores y vecinos.

El club difundió un emotivo mensaje en sus redes sociales tras conocer la tragedia y trasladó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del joven: "Una tragedia ha acabado con la vida de uno de nuestros jóvenes atletas y ha afectado profundamente a toda nuestra comunidad".

Como muestra de respeto, el Finale decidió suspender todas las actividades de sus categorías inferiores, incluidos entrenamientos y partidos, hasta el domingo. El club despidió al menor con un mensaje en el que recordó su presencia dentro del equipo y concluyó: "Adiós, pequeño campeón".

Luto y conmoción en la localidad

Paola Siri, de 60 años, era arquitecta y una mujer conocida en Finale Ligure. La muerte de la familia ha provocado una profunda conmoción en la localidad, donde vecinos y allegados todavía tratan de asimilar lo ocurrido.

El Ayuntamiento de Finale Ligure también ha expresado su profundo pesar por la tragedia y ha decidido aplazar los actos municipales previstos para los próximos días.

La Administración local ha anunciado además que declarará un día de luto coincidiendo con los funerales de las víctimas. Mientras tanto, los Carabinieri y la Fiscalía continúan trabajando en la vivienda para esclarecer definitivamente el suceso.

Otro crimen familiar que conmociona a Italia

El caso de Finale Ligure se produce apenas unos días después del ocurrido en Pietralata, en Roma, donde fueron encontrados muertos un matrimonio, su hija de cinco años, Bianca, que tenía una discapacidad grave, y el perro de la familia. En aquel caso, registrado el 31 de agosto, los investigadores también trabajan con la hipótesis de un asesinato-suicidio.

En la vivienda romana fue localizada una pistola registrada a nombre del padre, Luca Abbasciano, además de varias cartas de despedida atribuidas al matrimonio. Las pesquisas tratan de determinar todavía con precisión cómo se produjeron las muertes, aunque la principal hipótesis apunta a que el padre habría acabado con la vida de su mujer y de su hija antes de suicidarse.

Ahora, el hallazgo de otra familia muerta en su propia vivienda, con un padre señalado como presunto autor de las muertes de su mujer y su hijo y que posteriormente habría acabado con su propia vida, vuelve a conmocionar a Italia. Dos casos separados por apenas unos días y con un mismo elemento bajo investigación: un posible crimen familiar cometido dentro del propio hogar.