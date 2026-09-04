Jonathan Meléndez, músico de la banda Camilo Séptimo, ha sido asesinado junto a su mujer, su hija y su empleada del hogar en México

La despedida del grupo 'Camilo Séptimo' al teclista Jonathan Meléndez, asesinado junto a su mujer embarazada y su hija: "Una enorme tristeza"

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Ciudad de MéxicoConmoción en Ciudad de México por el asesinato de casi toda una familia. El objetivo era Jonathan Meléndez, integrante del grupo Camilo Séptimo. La investigación preliminar apunta a un ajuste de cuentas como motivación del crimen, facilitado por la relación entre la víctima y los sospechosos.

Autoridades mexicanas detuvieron este miércoles a dos hombres señalados como presuntos responsables del homicidio múltiple de Jonathan Meléndez, integrante de la banda de indie rock Camilo Séptimo, de su esposa embarazada, de su hija de tres años y de la trabajadora del hogar, cuyos cuerpos fueron hallados al interior de su residencia en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.

El asesinato de esta familia

El hallazgo de las víctimas se registró en los primeros minutos del miércoles 2 de septiembre, luego de que vecinos de la torre en la que residía la familia alertaran a la policía municipal de gritos y detonaciones de arma de fuego al interior del departamento.

Al ingresar al inmueble, los agentes localizaron sin vida a Meléndez (de 38 años), a su mujer embarazada Ana Paola (de 35 años), a la hija de ambos (de tres años) y a la empleada del hogar (de 21 años), todos con heridas de bala en el cuerpo, además de localizar a la mascota familiar sin vida.

En la vivienda, los servicios de emergencia rescataron ileso al otro hijo de la pareja de seis años que se encontraba sano y salvo tras haberse escondido debajo de una cama en pleno tiroteo.

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Reacciones al crimen

Nada más conocerse el terrible crimen, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreció este jueves el apoyo federal a los familiares del músico Jonathan Meléndez, integrante de la banda Camilo Séptimo.

En su conferencia diaria en Palacio Nacional, la mandataria mexicana calificó de “muy triste” y “lamentable” este homicidio múltiple y aseguró que las autoridades del central Estado de México ya brindan apoyo a los familiares de las víctimas.

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“Se está apoyando a las familias por parte del Gobierno del Estado de México, y (haremos) lo que podamos hacer desde Secretaría de Gobernación”, afirmó la mandataria durante su conferencia en la capital mexicana.

Las hipótesis de los asesinatos

Sheinbaum dijo que fue informada del caso desde el miércoles, confirmó que “ya hay detenidos” y sostuvo que las autoridades conocen de las causas relacionadas con “una disputa que tenía la familia con otra familia”.

En paralelo, el periodista especializado en seguridad Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, difundió que el encuentro entre el músico y su socio habría estado relacionado con un préstamo y que ambos discutieron antes del ataque.

La Fiscalía no ha confirmado públicamente ese detalle como móvil definitivo, ni ha dado más detalles de sus líneas de investigación.

Los dos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público mientras continúan las investigaciones para esclarecer el móvil y determinar su situación jurídica ante un juez del Estado de México competente.