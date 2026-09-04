Un hombre ha matado a tiros con una escopeta al actual novio de su expareja en un campo de fútbol de Barakaldo, Vizcaya

El hombre ha sido detenido tras darse a la fuga en su vehículo con la escopeta con la que ha perpetrado el ataque

Compartir







BarakaldoEl hombre de 48 años que resultaba herido de gravedad tras recibir varios disparos con una escopeta en la localidad vizcaína de Barakaldo ha fallecido. Según han informado medios como 'ABC', la víctima mortal sería el novio de la expareja del autor de este tiroteo.

Tras el ataque armado, agentes de la Ertzaintza detenían al presunto autor del tiroteo, un hombre también de 48 años que se daba a la fuga. La detención se producía en Amurrio, cuando huía en un vehículo. Ahora la investigación continúa para determinar el móvil de suceso, que podría tener "un carácter sentimental".

PUEDE INTERESARTE Investigan la muerte a tiros de un hombre hallado en la vía pública en Marbella

El tiroteo en un campo de fútbol

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, el suceso ocurría a las 20:30 horas de la tarde de este jueves en las inmediaciones del campo de fútbol de Lasesarre de Barakaldo, donde la víctima resultaba herido después de que el exnovio de su actual pareja le disparase varias veces con una escopeta.

Varios recursos policiales se trasladaban hasta el lugar, así como personal sanitario que atendía a la víctima, un hombre de 48 años y que presentaba varias heridas en el abdomen producidas por el arma de fuego. Posteriormente, el hombre era trasladado a un centro hospitalario donde finalmente fallecía.

PUEDE INTERESARTE Asesinan a tiros a un taxista de 30 años en Azpeitia, en Guipúzcoa

La detención del presunto autor de la muerte de este hombre

La Ertzaintza iniciaba una investigación para identificar y arrestar al presunto autor de la agresión, que había huido del lugar en un vehículo.

Poco después, una patrulla ha localizado al sospechoso circulando por el municipio alavés de Amurrio, donde ha sido detenido por los agentes. En un registro del interior del vehículo, se ha encontrado el arma utilizada en la agresión.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El arrestado, también de 48 años de edad, ha sido trasladado a dependencias de la Ertzaintza acusado de un delito de intento de homicidio.

La Ertzaintza continúa con la investigación para determinar el móvil de suceso que, según han indicado desde Seguridad, "podría tener un carácter sentimental".