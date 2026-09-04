"Fue un ataque feroz, con dientes y garras, y duró muchísimo. No dejaba de perseguirme", narra la mujer sobre el ataque de un nutria en Nevada.

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"Fue un ataque feroz, con dientes y garras, y duró muchísimo. No dejaba de perseguirme. Yo la alejaba, pero seguía volviendo". Lynnette Bellin, instructora de natación de Reno, de 51 años, nunca olvidará el ataque sufrido por una nutria mientras nadaba en el lago Tahoe, en Nevada. Ensangrentada y sorprendida contó su experiencia. Bellin ha recordado con angustia cómo tuvo que luchar contra el animal,.

La mujer recibió 38 puntos de sutura en su pierna y mostraba en redes sociales su nariz y el lado izquierdo de la cara cubiertos de sangre, al igual que la mano izquierda. Bellin, que lleva 25 años nadando en el lago Tahoe, dijo que la nutria se abalanzó sobre ella y comenzó a "morderla y arañarla".

“Algo me agarró la pierna y me arrastró bajo el agua”, declaró Bellin, propietario de la escuela de natación de supervivencia ISR Reno Tahoe, a CBS News. “Y fue tan fuerte que pensé que era una persona”. Finalmente, logró zafarse del animal y seguir con vida.