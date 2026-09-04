Dolor y tristeza en la localidad valenciana de Alzira tras el accidente en el que han muerto una niña de 11 años ha muerto y su hermano de nueve años ha resultado herido.

El padre de la niña de 11 años muerta y del niño de nueve años herido tras desplomarse un pilar en Alzira, Valencia: "Los ha reventado"

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La Policía Nacional está investigando si las vigas que causaron la muerte de una niña de 11 años en Alzira se desprendieron al colgar una hamaca. Así ha informado de ello 'Las Provincias', que indican que los pilares ubicados en el porche de la vivienda no habrían podido aguantar el peso hasta que acabaron colapsando. Fuentes policiales a EFE han indicado que todo apunta a un accidente fortuito y nefasto.

El hermano de 9 años se encuentra ingresado en estado grave en el Hospital Universitario La Fe de Valencia. Los niños resultaron heridos la caerse sobre ellos unas vigas de la casa de riego en la que estaban junto a sus abuelos.

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En esta finca se encuentra el motor de riego que abastece a toda la zona de campos agrícolas de la Casella en Alzira y también cuenta con un caseta rural muy antigua. Los menores estaban pasando el día con sus abuelos que se habían quedado al cargo de esta instalación de riego durante estos meses.

La alerta por la caída de los pilares tuvo lugar alrededor de las ocho de la tarde y hasta esta zona rural de Alzira se trasladaron una gran cantidad de servicios de emergencias. La niña presentaba diversos traumatismos y entró en parada cardiorrespiratoria. El equipo médico que se desplazó le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar y, tras recuperar sus constantes vitales fue trasladada al Hospital Universitario de La Ribera donde poco después certificaron su fallecimiento. El niño presentaba diversos traumatismos de gravedad por los que permanece ingresado en el Hospital La Fe de Valencia.

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El padre de los menores: "Los ha reventado"

Tras el accidente, el padre de los dos menores, completamente roto de dolor, atendía a los familiares y amigos que se desplazaban hasta la zona. Según ha informado el medio de comunicación 'Levante-EMV', el hombre describía el fatal accidente al ser preguntado por su círculo más cercano por lo que había pasado. "Los ha reventado", resumía el progenitor de esta niña fallecida y de este niño herido tras la caída de un pilar.

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El Ayuntamiento de Alzira ha enviado a través de sus redes sociales las condolencias a la familia por la pérdida de la pequeña Emma. "Queremos transmitir todo nuestro apoyo y fortaleza a su hermano Sam, que se encuentra hospitalizado, para que se pueda recuperar. Trasladamos a la familia el apoyo y pésame de todos los miembros de la corporación, así como de la ciudadanía alcireña en general, para afrontar estos momentos tan dolorosos", reza el mensaje. El Ayuntamiento ha decretado tres días de duelo oficial y las banderas ondearán a media.