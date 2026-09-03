Uno de los menores implicados, a la espera de juicio por otro intento de homicidio

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Carles Vilajosana, de 45 años y vecino de Castellnou de Bages nunca pensó que seguir de fiesta con su cuadrilla tras participar en el Correfuego de la Festa Major de Manresa pudiera costarle la vida. Hasta ese momento, junto con sus gemelos, había participado como siempre en las fiestas del pueblo.

De hecho, la madre de los niños los recogió en la plaza del Ayuntamiento para que él pudiera seguir divirtiéndose. El error de Carles Vilajosana, cinturón negro de jujitsu, según los testimonios de sus amigos recogidos por El Periódico, fue su propia humanidad. En un momento determinado intervino en una disputa entre menores que se estaban peleando. Y este gesto pudo costarle la vida aunque las investigaciones siguen su curso. Porque los testimonios de los presentes en ese momento describen un acoso sobre Carles duró un kilómetro hasta que sufrió el ataque mortal.

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La pandilla de la víctima llamó rápidamente a los servicios de emergencia, al 112, mientras el grupo de menores que lo había atacado, huía del lugar de los hechos. No pudieron hacer nada para salvar su vida. Gracias a ellos, dos menores de 15 y 16 años fueron detenidos en unos bajos ocupados de la calle Travessera dels Drets. El fiscal de menores ya ha pedido como medida cautelar el internamiento en régimen cerrado de ambos. Según ha detallado la consellera de Interior, Núria Parlon, en una entrevista en Catalunya Ràdio, los dos detenidos habían tenido con anterioridad una actitud "reprobable" y ya llevaban tiempo con comportamientos "no adecuados" para unos menores.

Los Mossos siguen buscando a los otros dos o tres menores que también participaron en la pelea, según han apuntado las investigaciones y los testigos. El autor material de la puñalada sí se encuentra entre los detenidos.

Uno de los menores implicados, a la espera de juicio por otro intento de homicidio

Lo que ahora se sabe es que este grupo ya había protagonizado numerosos altercados, incluso el intento de homicidio a un camarero en la calle Divina Pastora de Manresa. De hecho, un camarero recibió una puñalada muy cerca de la zona del corazón, por parte de uno de los dos detenidos acusados del homicidio de Carles Vilajosana. El menor, acusado de intento de homicidio, está a la espera de juicio.

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El camarero estaba recogiendo la terraza, cuando dos chicos pasaron por la calle y uno de ellos dio una patada a la basura que tenían fuera. El joven, llamado Jordi, les preguntó qué hacían, y el menor se volvió hacia él y lo apuñaló con un destornillador de estrella.

El camarero pudo salvar la vida gracias a su agilidad al hacer un movimiento instintivo y echarse para atrás lo que permitió que la puñalada solo le penetrara unos 4 cm de profundidad y menos mal que Jordi dio un paso atrás, porque, si no, lo habría matado. Los Mossos creen que el joven autor de la cuchillada mortal a Carles Vilajosana sabía lo que hacía, y que no era la primera vez.