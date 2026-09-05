El hombre ha chocado contra otro ciclista durante la contrarreloj de apertura de la quinta edición de la Vuelta Soria Máster

La prueba ha sido suspendida por la organización

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SoriaUn ciclista se encuentra en estado muy grave este sábado al chocar contra otro durante la contrarreloj de apertura de la quinta edición de la Vuelta Soria Máster, de 10 kilómetros y que se estaba disputando en el municipio de Talveila, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

La prueba ha sido suspendida por la organización, el Club Deportivo Sport Navaleno, y hasta el lugar del accidente se ha desplazado un helicóptero sanitario.

Todavía se desconocen las circunstancias del accidente

Por el momento no ha trascendido la identidad del ciclista, de su equipo, ni tampoco las circunstancias en que se han producido el fatal accidente.

La V Vuelta Soria Máster, con un centenar de participantes, había comenzado este sábado con una contrarreloj individual de 10 kilómetros en Talveila, previa a la celebración, por la tarde, de la primera etapa en línea, de 60 kilómetros, en Muriel Viejo.

La ronda finalizaba este domingo con la segunda y última etapa en Navaleno tras recorrer 90 kilómetros.