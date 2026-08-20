Hallan muerto a un ciclista de 72 años en una carretera en Málaga

El hombre ha sido hallado sin vida en la mañana de este jueves en la carretera A-7058

Muere el hombre que fue apuñalado por su compañero de piso en Estepona: la herida estaba muy cerca del corazón

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Un ciclista de 72 años ha sido hallado sin vida en la mañana de este jueves en la carretera A-7058 a su paso por el término de Málaga.

Los hechos han tenido lugar sobre las 09,20 horas cuando el sistema Emergencias 112 Andalucía fue alertado de la necesidad de asistencia sanitaria para un ciclista que se había caído en el kilómetro 6 de la citada vía.

De inmediato el sistema Emergencias 112 Andalucía ha dado aviso a efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de los servicios sanitarios, que han confirmado el fallecimiento del hombre.