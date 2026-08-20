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Sucesos

Hallan muerto a un ciclista de 72 años en una carretera en Málaga

Coche de la Guardia Civil en Málaga
De inmediato el sistema Emergencias 112 Andalucía ha dado aviso a efectivos de la Guardia Civil de Tráfico. Guardia Civil
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Un ciclista de 72 años ha sido hallado sin vida en la mañana de este jueves en la carretera A-7058 a su paso por el término de Málaga.

Los hechos han tenido lugar sobre las 09,20 horas cuando el sistema Emergencias 112 Andalucía fue alertado de la necesidad de asistencia sanitaria para un ciclista que se había caído en el kilómetro 6 de la citada vía.

De inmediato el sistema Emergencias 112 Andalucía ha dado aviso a efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de los servicios sanitarios, que han confirmado el fallecimiento del hombre.

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