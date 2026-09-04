Detenido en Málaga tras lanzar un televisor a su pareja y dar una paliza a una amiga que intentó auxiliarla

La policía local se encontró con una situación dantesta en un piso de Málaga al que acudieron tras una llamada de auxilio a la Sala del 092.

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La policía local se encontró con una situación dantesta en un piso de Málaga al que acudieron tras una llamada de auxilio a la Sala del 092 que alertaba a las fuerzas de seguridad de una agresión. Al llegar al lugar de los hechos se encontraron con dos mujeres en un evidente estado de nerviosismo y llorando. Tras una primera inspección, los agentes constataron que ambas presentaban enrojecimientos visibles en la zona del cuello y en el torso, compatibles con episodios de sofocación y violencia física, informa el Diario Sur.

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El hombre había arrojado a su pareja un televisor en medio de una disputa y agredido sin contemplaciones a una amiga que se encontraba con ellos en la casa y que intentó auxiliarla. El hombre, ante la mirada de la amiga, agarró a su pareja por el cuello y la tiró al suelo. Y no dudó tampoco en hacer lo mismo cuando la otra mujer intentó detenerle. Arremetió contra ella agarrándola igualmente del cuello, lanzándola contra el suelo donde le propinó golpes en la cabeza y en la boca.

Ante la gravedad de las lesiones y los testimonios recabados, los efectivos de la Policía Local procedieron a la inmediata detención del hombre, a quien se le leyeron sus derechos antes de ser trasladado a dependencias policiales para su puesta a disposición de la autoridad judicial.

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Desde la Policía Local de Málaga recuerdan que las víctimas o cualquier persona con conocimiento de un caso de violencia de género tienen a su disposición el teléfono gratuito 016, que es confidencial, anónimo y no deja rastro en la factura. Asimismo, el Ayuntamiento de Málaga cuenta con el Servicio Urgente de Atención Jurídica a Mujeres (SUAM), con abogadas especializadas operativas las 24 horas del día a través del 010 y el 679 661 800.

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De igual forma, si se presencia o es víctima de un ataque machista se puede dar aviso a la Policía Nacional en el 091, a la Guardia Civil en el 062 o al servicio de Emergencias de Andalucía marcando el 112.