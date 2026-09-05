El menor habría caído al pozo el pasado miércoles 2 de septiembre, quedando atrapado en el interior

Ante las complicaciones para acceder por el propio pozo, los equipos de rescate están realizando una excavación paralela

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ArgeliaLos equipos de rescate están trabajando a contrarreloj para tratar de encontrar con vida a Ayoub, un niño de diez años que se encuentra atrapado en un pozo de la aldea de El Rokn, en el municipio de El Gasour, al suroeste de Argelia.

Según recogen los medos locales, el menor habría caído al pozo el pasado miércoles 2 de septiembre, quedando atrapado en su interior, que tiene unos 80 metros de profundidad.

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Las autoridades argelinas están trabajando para poder llegar hasta donde se encuentra el menor, pero las dificultades del terreno y el tamaño del pozo están complicando las tareas de rescate. Ante las complicaciones para acceder por el propio pozo, los equipos de rescate están realizando una excavación paralela con la esperanza de poder rescatar a través de ella al menor.

El caso recuerda al pequeño Julen en España

Su caso recuerda al ocurrido en España hace unos años, cuando Julen, un menor de dos años, cayó el domingo 13 de enero de 2019 a un pozo de tan sólo 25 centímetros de diámetro y de algo más de 70 metros de profundidad.

El niño, que estaba con unos familiares en una finca, cayó en el orificio de pequeño diámetro pero gran profundidad. Desde entonces se activó un operativo para rescatarlo formado por efectivos de distintos cuerpos que estuvieron trabajando en el lugar día, tarde y noche sin descanso y haciendo frente a las grandes dificultades técnicas que se fueron encontrando, especialmente por la dureza del terreno.

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Finalmente, su cuerpo fue encontrado a las 01.25 horas de la madrugada del sábado 26 de enero por los equipos de rescate que lo buscaban desde el momento del suceso.