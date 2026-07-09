Muere una mujer en Vigo tras caer en un pozo y electrocutarse

Agencia EFE 09 JUL 2026 - 09:04h.

La mujer estaría realizando tareas de limpieza en el pozo cuando ha caído sobre el botón del sistema automático de subida y bajada de la caldera

A pesar de las maniobras de reanimación practicadas por los sanitarios, solo se ha podido certificar la muerte de la mujer

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Una mujer de 59 años ha perdido la vida este miércoles por la tarde al caer en un pozo y electrocutarse en Camino de la Devesa, en la parroquia de Saiáns (Vigo), ha informado el 112 de Galicia.

Las primeras hipótesis que baraja la Policía Nacional apuntan a que la mujer estaría realizando tareas de limpieza en el pozo cuando ha caído sobre el botón del sistema automático de subida y bajada de la caldera. Al subir el agua, esta reaccionaría con la electricidad, lo que habría provocado la descarga eléctrica que le ha causado la muerte. Así lo ha precisado esta misma fuente en un comunicado.

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Vecinos y personal médico intentaron socorrerla

Los vecinos han cortado la corriente eléctrica y personal de los Servicios Médicos de Emergencia Galicia-061 han solicitado asistencia al 112 para rescatar a la mujer, ya que no podían extraerla debido a la descarga eléctrica. Poco después, a las 17:50 horas, uno de los vecinos ha alertado a Emergencias de que ya había sido rescatada y de que estaban intentando reanimarla.

En ese momento, fue atendida en el suelo en parada cardiorrespiratoria, explica 'La Voz de Galicia'. Personal médico y vecinos estuvieron intentando reanimar a la mujer durante casi una hora.

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Agentes de la Policía Local y Nacional se han desplazado hasta el lugar de los hechos, donde, a pesar de las maniobras de reanimación practicadas por los sanitarios, solo se ha podido certificar la muerte de la mujer.