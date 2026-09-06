Los agentes han procedido a la detención de la mujer, de 25 años, acusada de un delito de intento de homicidio

Las autoridades han obtenido la descripción del turismo implicado gracias al testimonio de varios testigos

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ÁlavaLa Ertzaintza ha detenido este sábado en Elciego (Álava) a una mujer como presunta autora de un delito de homicidio en grado de tentativa, tras atropellar a su pareja con un vehículo.

La Policía vasca ha tenido conocimiento del atropello pasadas las 07:30 horas de hoy, y una patrulla de seguridad ciudadana desplazada hasta el lugar ha obtenido la descripción del turismo implicado gracias al testimonio de varios testigos.

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Intento de homicidio

El personal sanitario de una ambulancia ha asistido a la víctima, que ha sido trasladada al Hospital de Txagorritxu, según ha informado el departamento vasco de Seguridad.

Poco antes de las diez de la mañana, una patrulla policial ha localizado un turismo que coincidía con la descripción dada y que presentaba daños compatibles con el atropello.

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Mientras tanto, varios agentes se han desplazado al centro hospitalario para interesarse por el estado de salud de la víctima, y allí han identificado a su pareja sentimental, quien se encontraba junto a él.

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Tras entrevistarse con ambos, los agentes han constatado la presunta autoría de la mujer en el atropello, el cual se habría cometido con el vehículo de su propiedad que había sido localizado previamente por la patrulla.

Los agentes han procedido a la detención de la mujer, de 25 años, acusada de un delito de intento de homicidio en el ámbito de la violencia doméstica.