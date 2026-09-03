Seis heridos en un atropello en la terraza de un bar de El Puerto de Santa María, en Cádiz

Alberto Rosa 03 SEP 2026 - 17:18h.

Un conductor de avanzada edad que tenía su coche estacionado habría metido la primera en lugar de la marcha atrás por error

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Seis personas han resultado heridas, una de ellas trasladadas hasta un hospital, en un atropello múltiple ocurrido a primera hora de esta tarde en la terraza de un bar de la localidad gaditana de El Puerto de Santa María, según ha informado el 112.

Los hechos han ocurrido a las 13:45 horas, cuando varios ciudadanos han llamado al 112 para informar de que un turismo había atropellado a varias personas que se encontraban en la terraza de un bar en la avenida de la Paz, en el cruce con la calle Salicornio, en Valdelagrana. En concreto, se trata del restaurante La Descarada.

Un conductor de avanzada edad, cuyo vehículo se encontraba estacionado, al parecer por error ha metido la primera en vez de la marcha atrás, colisionando contra el pivote que sujeta el toldo y derribando también varias mesas y sillas, recoge 'Diario de Cádiz'.

Comunicado del bar

La sala del 112 ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Nacional y a la Policía Local. Los sanitarios han confirmado al 112 que seis personas han resultado heridas leves en este suceso y que una de ellas, una mujer, ha tenido que ser evacuada al hospital Santa María del Puerto.

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La Taberna La Descarada ha publicado un comunicado en sus redes sociales deseando la pronta recuperación de los heridos y han agradecido los mensajes y muestras de apoyo recibidas tras el incidente. Por el momento no ha trascendido el estado de los heridos, mientras que el conductor fue asistido por la Policía Local.