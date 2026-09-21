La noche antes del desahucio, que estaba programado para el 15 de abril, Olga amenazó con quitarse la vida

La familia de Olga critica que los servicios sociales no le ofrecieron ninguna alternativa tras el desahucio

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BarcelonaOlga tenía 54 años y dos hijas, una de ellas es menor. Hace cinco meses, la desahuciaron del piso del barrio de Santa Eulàlia, en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). En esa casa estuvo viviendo durante más de 20 años, según informa 'Cadena Ser'. Aunque consiguieron frenar durante un tiempo el proceso, se reactivó y no pudieron paralizarlo. El 7 de septiembre, Olga se quitó la vida.

La noche antes del desahucio, que estaba programado para el 15 de abril, Olga amenazó con quitarse la vida. Se activó el protocolo antisuicidio y fue trasladada de urgencia al Hospital de Bellvitge. Su abogado pidió que se frenara la ejecución, pero el juez decidió seguir adelante. Tal y como cuenta el sindicato de vivienda, el magistrado argumentó que la familia estaba actuando de mala fe.

La familia culpa al fondo de inversión y a las instituciones

Ahora, los seres queridos de Olga y el sindicato de vivienda del barrio culpan al fondo de inversión y a las instituciones de lo ocurrido. Critican que los servicios sociales no ofrecieron ninguna alternativa para Olga y denuncian el impacto sobre la salud mental del hecho de no tener asegurado un lugar donde vivir.

Olga compró ese piso hace más de 20 años con una hipoteca del Banc Sabadell. Tiempo después, se separó y se quedó sin trabajo, por lo que no podía hacer frente a los gastos de la vivienda. Ella acordó con el banco que la entidad se quedara el piso a cambio de vivir allí pagando un alquiler social. Este acuerdo se mantuvo hasta que el piso fue vendido a Promontoria Real Estate, que inició el proceso de desahucio.

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Consiguieron frenar el desahucio durante un tiempo, pero el proceso se reactivó en febrero cuando el Congreso tumbó el decreto de moratoria de los desahucios con votos del PP, Vox y Junts.