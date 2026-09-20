El hombre había entrado en el domicilio de su hija y encontró el interior de la casa muy revuelto

El detenido por la muerte violenta de una mujer en Madrid es su exsuegro de 85 años: llamó a su hijo para avisar de lo que había hecho

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En menos de 24 horas, dos mujeres han sido asesinadas en Madrid. Agentes de Policía Nacional están investigando la muerte de la mujer hallada con signos de violencia en la localidad madrileña de Leganés, según ha informado la Jefatura Superior. No se descarta que sea un caso de violencia machista.

Los hechos ocurrieron este sábado alrededor de las 15:15 horas, cuando se recibió una llamada en la Sala del 091 alertando de que un hombre que había entrado en el domicilio de su hija había encontrado el interior de la casa muy revuelto, pensando que quizá habían entrado a robar.

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La mujer podría haber fallecido hace días

Una vez personados los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano en el domicilio, hallaron a una mujer fallecida con signos de violencia y un cuchillo con lo que parecen ser restos de sangre.

La víctima es la hija del hombre, que tenía llaves de la casa y que se había acercado hasta el lugar porque no sabía nada de ella desde hacía un tiempo, han confirmado a EFE fuentes policiales. La mujer podría haber fallecido hace días.

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Hasta el lugar se ha desplazado el Grupo de Delitos Violentos de Policía Científica y el Grupo VI de Homicidios, quienes se han hecho cargo de la investigación.