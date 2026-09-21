Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber, ha muerto a los 27 años

El joven de 27 años habría fallecido en un centro de rehabilitación en Los Angeles

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Los AngelesPresley Gerber, hijo de la modelo estadounidense Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, ha muerto este domingo a los 27 años de edad, según medios locales que citaron a una representante de la familia.

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El fallecimiento fue confirmado por Allie Jenkins, representante de Crawford y Gerber, a través de un correo electrónico de respuesta a medios como la revista 'People' y 'CNN.

Habría muerto en un centro de rehabilitación en Los Angeles

La revista informó que la oficina del forense del condado de Los Ángeles también confirmó la muerte del joven, hermano de la también modelo y actriz Kaia Gerber, en un centro de rehabilitación de Los Ángeles sin especificar las causas del deceso.

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"La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso", fue la repuesta de la representante a algunos de los medios, entre ellos 'TMZ', que fue el primer portal digital en informar de su muerte.

Sus problemas con la justicia

Presley Walker Gerber nació en California en 1999 -un año después de la boda de sus padres- y siendo tan solo un adolescente comenzó su carrera en el mundo de la moda siguiendo los pasos de su madre desfilando para firmas como Dolce & Gabbana o Calvin Klein, coincidiendo con su hermana Kaia en varias campañas publicitarias.

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Sin embargo, sus últimos años estuvieron marcados por sus problemas de adicciones y salud mental -en 2019 fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol- que no dudó en hacer públicos para ayudar a otras personas en una situación similar a la suya.

"Tras haber lidiado con problemas de salud mental, depresión y otras cuestiones, creo que, tanto si ayudo a una persona a salir de la situación en la que yo mismo me encontré en un momento de mi vida, eso es todo lo que necesito saber", expresó en la iniciativa que puso en marcha en redes sociales para visibilizar su proceso de recuperación, 'Mental Health Mondays', en la que se sinceró sobre sus problemas de soledad, los ataques de pánico que sufría y la medicación que tomaba para sobrellevar sus problemas psicológicos.

Centrado en su rehabilitación -de hecho ha fallecido en el centro en el que estaba ingresado en Los Ángeles desde hace semanas para superar sus adicciones- Presley llevaba una temporada alejado del foco mediático y la última vez que se le vio en público fue hace tres meses, el pasado junio, cuando fue fotografiado junto a sus padres en Malibú.

Sus problemas de salud mental

En 2019, él mismo concedió una entrevista en el podcast 'Studio 22' en la que confesó los problemas de salud mental que padecía. "Tras haber lidiado con problemas de salud mental, depresión y otras cuestiones asociadas, creo que, tanto si ayudo a una persona como a cien a salir de la situación en la que yo mismo me encontré en un momento dado de mi vida, eso es todo lo que necesito hacer", confesaba el hijo de la modelo.

"(La salud mental) es un tema importante. Es una parte fundamental de mi vida; es una labor de tiempo completo y conlleva muchísimos aspectos. Eso es precisamente lo que quiero hacer: ayudar a las personas, ya sea que sufran depresión o que estén lidiando con algo que afecte negativamente a su cuerpo. Puede tratarse de cualquier cosa, y aquí no se juzga a nadie", apuntaba el joven a sus 20 años.

Las adicciones de Presley Gerber

Precisamente, su hermana pequeña Kaia Gerber, modelo y actriz debutante en la nueva serie de Ryan Murphy, habló hace tan solo unas semanas de los problemas de adicción que padecía su hermano mayor. En una entrevista durante este mes de agosto con la revista 'Vogue', la modelo e intérprete relataba: "Cuando algo así sucede en una familia, de alguna manera pone a todos al mismo nivel".

"Creo que esa es también la razón por la que empecé a definirme a mí misma como la que no daba problemas y nunca quise pedir ayuda. Porque sentía que era demasiado tener a dos hijos que necesitaban atención", reconocía la hermana del modelo ahora fallecido. .