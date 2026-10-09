Manuel Pimentel 09 OCT 2026 - 11:43h.

El presunto estafador llegó a enseñar un piso en Granada a una de las víctimas, que tras pagar la reserva del mismo perdió contacto con el arrendador hasta que se personó en el inmueble y descubrió la estafa

Detienen en Vizcaya al falso casero que alquilaba pisos a varias familias de manera simultánea

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GranadaUn hombre de 60 años ha sido detenido por estafar presuntamente a varios estudiantes con el falso alquiler de un piso anunciado a través de internet. El importe total del supuesto engaño ascendería a 4.300 euros que las víctimas abonaron por la reserva y los gastos de gestión de la vivienda.

Las víctimas son cuatro estudiantes de Granada, Málaga y Ciudad Real, que tras pagar por adelantado no pudieron volver a ponerse en contacto con el arrestado ni acceder a la vivienda que habían arrendado, después de haber pagado cada uno cantidades de entre 800 y 1.400 euros.

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Goteo de denuncias

Según la Policía Nacional, la primera denuncia llegó a principios de septiembre después de que uno de los afectados, que vivía en Ciudad Real, viera publicado el anuncio en el que se ofertaba un piso en alquiler en Granada y se desplazó hasta dicha ciudad para verlo.

Allí quedó con un varón que le enseñó un piso situado en una cuarta planta y acordaron un pago de 800 euros en concepto de reserva para formalizar el contrato de alquiler y entrar a vivir en septiembre.

Pero en agosto, cuando intentaron contactar con el presunto estafador por varios medios, este había desaparecido sin dejar rastro. La víctima decidió personarse en el bloque donde le habían enseñado el piso y uno de los allí residentes le informó de que todos los pisos estaban alquilados y que posiblemente se trataba de una estafa.

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A mediados de agosto un segundo denunciante de Granada pagó por adelantado 1.400 euros por el mismo piso, 700 de fianza y otros 700 por los gastos de gestión. El supuesto propietario le avisaría cuando la vivienda se quedase vacía para firmar el contrato pero también perdió el contacto con él y el anuncio publicado en internet había desaparecido.

Dos afectados en Marbella

Las otras dos víctimas son dos vecinos de la ciudad malagueña de Marbella. La tercera de ellas, se había puesto en contacto en febrero con el anunciante de esa misma oferta de alquiler y pagó 1.400 euros. Igualmente, en agosto, dejó de tener noticias del arrendador.

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La última de las cuatro víctimas hizo una transferencia de 700 euros en abril para reservar el piso ofertado en el anuncio y tampoco pudo vovler a ponerse el contacto con el ofertante en el mes de agosto.

A raíz de estas cuatro denuncias y tras las pesquisas realizadas por la Policía Nacional, los agentes de Granada han detenido en dicha ciudad a un hombre de 60 años con antecedentes policiales como presunto autor de un delito de estafa, quien ya ha sido puesto a disposición judicial.