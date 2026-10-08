Maitena Berrueco 08 OCT 2026 - 13:34h.

El detenido habría engañado a, al menos, 36 personas y defraudado 44.000 euros

Descubren en plena mudanza que les han estafado: el timador se hace pasar por el dueño y lo alquila a varias familias a la vez

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BilbaoHay personas sin escrúpulos que pretenden obtener rédito de la necesidad de otras por conseguir una vivienda. Una de esas personas es un hombre que habría engañado a, al menos, 36 personas y se habría embolsado 44.000 euros. La Ertzaintza ha detenido esta semana en la localidad vizcaína de Iurreta a este estafador, de 41 años que se hacía pasar por el dueño de un piso para alquilarlo a varias familias de forma simultánea. El sospechoso ha dejado, tras de sí, un reguero de, por el momento, 36 víctimas.

El caso se destapó este mismo verano. El pasado mes de agosto, varios inquilinos se dispusieron a instalarse en un piso del barrio bilbaíno de Deusto, que cada uno de ellos creía que acababa de alquiler. Para su sorpresa, al llegar a la vivienda ya había otros instalándose y curiosamente, todos decían tener contrato y todos disponían de un juego de llaves. Habían sido estafados.

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Su ‘modus operandi’ era el siguiente. El detenido, con una identidad falsa, reservaba una vivienda, durante unos días, destinada al alquiler turístico a través de una plataforma. En Deusto, el falso casero alquiló la vivienda turística para alojarse durante tres noches y le dio tiempo hasta de enseñársela en persona a alguna de sus víctimas. Tan pronto como llegaba a ella, publicaba anuncios en otras plataformas inmobiliarias ofertándola para un alquiler de larga estancia. Aprovechaba los días que la tenía alquilada para formalizar contratos de alquiler, solicitándoles una fianza inicial.

El estafador detallista

El detenido no dejaba nada al azar y en alguna de las viviendas había llegado a retirar elementos o indicativos que permitían identificar que se trataba de pisos destinados al alquiler turístico o temporal e incluso habría sustituido el bombín para facilitar juegos de llaves a las personas que formalizaban los supuestos contratos de arrendamiento.

Así, formalizó varios contratos con diferentes personas por el mismo inmueble en el mismo periodo. A las víctimas les solicitaba la documentación pertinente relativa a su vida laboral, documento identificativo y nóminas para dar visos de veracidad a los contratos, que formalizaba con datos inventados o de otras personas. En todos los contratos confeccionados hacía constar una cantidad económica, de importe variable, que debía ser abonada por los afectados.

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El caso de Deusto fue el que destapó a este estafador de 41 años y con antecedentes policiales que, según los investigadores, ya había actuado del mismo modo en otros inmuebles. En Euskadi, habría alquilado tres inmuebles en Bilbao, uno en Barakaldo, otro en Basauri y otro más en Vitoria, aunque sus andanzas llegaron hasta la vecina Cantabria.