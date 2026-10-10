Los agentes hallaron un arsenal de armas con sus distintos accesorios y proyectiles en una vivienda de Mérida registrada

El arrestado de 51 años, ya en prisión provisional, compraba réplicas para alterarlas y que pudiesen disparar munición real

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MéridaUnos padres entregaron en comisaría el 23 de septiembre diversas armas modificadas y material para fabricar explosivos que su hijo guardaba en una vivienda de Mérida. Los progenitores admitieron que tenían miedo de él.

Según informó la Policía Nacional este 9 de octubre, tras esa visita que recibieron en dependencias policiales, los agentes iniciaron la investigación pertinente para descubrir la actividad del hombre de 51 años, que fue detenido.

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Se le atribuyeron los presuntos delitos de tenencia y alteración de armas de fuego y prohibidas, así como la fabricación ilícita de sustancias explosivas o de sus componentes.

Después de conocer lo que ocurría en el interior del domicilio familiar, con una orden judicial, un grupo de policías accedió y registró el inmueble, descubriendo un arsenal variado con 16 pistolas, revólveres y escopetas.

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Transformaba réplicas compradas en armas reales

Estaban en distintos estados de montaje o transformación, ya que el arrestado se encargaba de adquirir réplicas de armas para cambiar sus mecanismos para que pudiesen disparar munición real.

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Eso pudieron averiguar los investigadores que llevaron el caso. Hallaron todo tipo de elementos o accesorios como dos silenciadores, miras telescópicas, cañones, cargadores y otras piezas como tambores de revólver.

También localizaron 20 cajas con proyectiles y vainas, además de una pistola artesanal disimulada con forma de teléfono móvil. Para realizar los trabajos de modificación, el individuo tenía maquinaria y herramientas, como un taladro de columna y una mesa fresadora.

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Productos químicos precursores de explosivos

Igualmente, por otro lado, en la casa los agentes intervinieron productos químicos precursores de explosivos, pólvora, componente electrónico y abundante cableado, útil todo ello para fabricar bombas.

Durante el registro, el hombre manifestó haber probado personalmente dos pistolas y un revólver con la munición. Con detenciones anteriores, fue puesto a disposición judicial y se decretó su ingreso en prisión provisional.

Según la Policía Nacional, la acumulación de armas y materiales potencialmente peligrosos en la vivienda familiar suponía un riesgo para sus ocupantes y para los vecinos del inmueble.