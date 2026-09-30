Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón de 24 años como presunto responsable de los delitos de tenencia ilícita de armas, resistencia y contra la seguridad vial

Agredida una patrulla de la Guardia Civil durante un aviso por 'petaqueo' en Mazarrón, Murcia

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Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón de 24 años como presunto responsable de los delitos de tenencia ilícita de armas, resistencia y contra la seguridad vial, después de una persecución que comenzó sobre las 2.30 horas del martes en el distrito de Villa de Vallecas y que finalizó a la altura de la salida 19B de la M-40 dirección sur, cuando el detenido se paró en el arcén de la carretera al quedarse sin combustible.

Una dotación policial que realizaba labores de prevención en las inmediaciones de la rotonda de Sierra Guadalupe observó a un turismo circulando a gran velocidad. Los agentes le dieron el alto mediante señales luminosas y acústicas, haciendo el conductor caso omiso a los requerimientos policiales.

Armas en el coche

Fue en el momento de la detención cuando los agentes observaron en el interior del vehículo dos escopetas cargadas y preparadas para ser detonadas, por lo que ordenaron al conductor que abandonara el coche. Además, encontraron 8 cartuchos, otros 50 semiblindados del calibre 12, un cuchillo de unos 22 centímetros de longitud y varios bastones que se encontraban al alcance inmediato del conductor, según han informado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional.

Asimismo, los policías identificaron que el hombre presentaba síntomas de embriaguez y diversas manchas de sangre en la camiseta. El conductor, que carecía de permiso de conducción en vigor, manifestó haber participado poco antes en una pelea con dos varones en el barrio de Santa Eugenia.

Por todo ello, la Policía Nacional procedió a la detención del sospechoso, que será puesto a disposición de la autoridad judicial.