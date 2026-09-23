El spray de gas pimienta es un arma, su uso está regulado y hay multas por su mal uso

Blanca Agost Javier Villanueva 23 SEP 2026 - 15:56h.

El spray de gas pimienta sí es considerado un arma, pero se puede comprar en armerías presentando el DNI si eres mayor de edad por menos de 20 euros.

Un asesor del PP admite que manipuló el espray pimienta en un baño del Congreso que provocó el cierre de varias dependencias

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La parlamentaria Ana Vázquez, del PP, protagonizó un nuevo circo en el Congreso de los Diputados. mostró un spray de gas pimienta, considerado un arma que no se puede tener en recientos como este, durante su intervención y la presidenta del Congreso, Armengol, la amenazó con la expulsión. Todo para reflejar la realidad que viven los ciudadanos de Ceuta que temen por su seguridad.

En el Congreso se han llevado casquillos de bala, esposas, zócalos para montar el show. Este ha sido el último, por ahora. Para más inri, el PP ha reconocido que un asesor al que Vázquez le entregó el spray lo accionó accidentalmente: una delegada de Mauritania de visita en el Congreso acabó intoxicada y necesitó atención médica, y obligó a clausurar cuatro salas.

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Para los que tengan dudas, el spray de gas pimienta sí es considerado un arma, pero se puede comprar presentando el DNI, eso sí con algún requisito. Hay que ser mayor de edad, el producto tiene que estar homologado por Sanidad , -ahora mismo hay 18- y debe ser para uso particular. Solo puede tener compuesto naturales, y debe comprarse en armerías especializadas (no valen los de internet).

También está regulado su uso, solo para defensa personal y nunca en lugares llenos de gente como una manifestación. Las multas por llevar uno ilegal Isabel o utilizarlo mal van desde los 600 a los 30.000 euros.

El spray se puede comprar legalmente, pero la cuestión es si puede llevar a todos los lugares y la respuesta es que no. En espacios abiertos, sí, para defensa personal también, pero ya otra cosa es en el transporte público, el lugar de trabajo o el Congreso de los Diputados.

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Si queremos tener un spray solo tenemos que entrar en una armería, acreditar que somos mayores de edad y por menos de 20 euros tenemos uno homologado. "Se puede comprar y llevar por todo el territorio español, simplemente meter el dedo y pulsar".

¿Dónde se puede usar el spray de gas pimienta y dónde no?

Pero su tenencia y uso está homologado. En lugares de afluencia masiva, como un estadio de fútbol o una manifestación no se pueden utilizar. De hecho, la seguridad privada o las fuerzas de seguridad lo pueden retirar aunque no se haya usado.

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Hay más restricciones. Los spray de pimienta no se pueden llevar en la cabina de un avión. Lo prohíbe la ley de seguridad aéreo y tampoco subirlos a un tren. Están expresamente prohibidos con sanciones. La ley ampara su uso tan solo en situaciones de legítima defensa proporcionada.

"Cuando realmente estemos en una situación de riesgo para nuestra vida o estemos en peligro. Si no es así estamos expuestos a que la persona contra la que se haya usado denuncie alegando lesiones", señala el abogado, David Peralta. Además, el uso del spray debe ser inmediato. No se puede apretar el botón para saldar situaciones de peligro pasadas