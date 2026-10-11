Iván Sevilla 11 OCT 2026 - 19:24h.

Sergio R.P. fue visto por última vez el 1 de octubre en la localidad de Jerez de la Frontera, Cádiz

Piden ayuda ciudadana para encontrar al treintañero que mide 1,80 metros, tiene barba y el pelo castaño

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CádizAlerta ciudadana porque están buscando a Sergio, un hombre de 32 años desaparecido desde el 1 de octubre en la localidad de Jerez de la Frontera (Cádiz). Su caso está catalogado como de alta vulnerabilidad.

La Asociación SOS Desaparecidos así lo tiene clasificado en sus redes sociales, donde compartió información y una fotografía de él para ayudar a que sea localizado. También se sigue tratando de encontrar a Rami en Granollers.

Sobre Sergio con iniciales de sus apellidos R.P., se sabe que fue visto por última vez el viernes 1 de octubre en el municipio andaluz. Mide 1,80 metros de altura y su complexión física es delgada.

Igualmente, se ha dado a conocer que tiene el pelo castaño, los ojos marrones y lleva barba negra, como la que se puede apreciar en la imagen de su rostro difundida para poder reconocerlo.

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Visto en un hospital, pero su alerta sigue activa

Sin que hayan trascendido más detalles sobre su situación o estado que lo convierten en una persona vulnerable, quien vea o haya visto a Sergio debe comunicarlo llamando al 868286726 de SOS Desaparecidos o al 112.

En redes sociales como Facebook numerosos usuarios han comentado que lo han visto estas últimas semanas en el Hospital Universitario de Jerez, en zonas como las urgencias o el parking.

Algunas personas incluso especifican que llevaba unas muletas. No obstante, la alerta de su desaparición todavía no se ha desactivado.