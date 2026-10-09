Alberto Rosa 09 OCT 2026 - 18:27h.

El hombre de 68 años salió a pasear con su perra como hacía a diario, pero no regresó a casa

Salva, desaparecido con su perra en Cáceres, fue captado regresando a casa: la Guardia Civil mantiene abiertas "todas las líneas de investigación"

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En Losar de la Vera, Cáceres, continúa la búsqueda de Salvador Martín Martín, Salva, el hombre de 68 años que salió a pasear con su perra Tronky y nunca regresó. Tras varios días de búsqueda, la Guardia Civil finalizó el pasado miércoles la fase de "rastreo intensivo" con medios especializados, aunque las labores de búsqueda en la zona se mantienen mediante las patrullas de Seguridad Ciudadana que se encuentren de servicio en la zona.

Salva, que vivía en el Hostal Vadillo de la localidad, solía hacer a diario el mismo recorrido para pasear a su perro. Los vecinos se extrañaron cuando el lunes 28 de septiembre, de noche, no regresó a casa. Una cámara de tráfico lo captó a unos 100 metros del establecimiento en el que vivía, supuestamente regresando a casa, pero no lo hizo.

Manoli, la hermana de Salva, ha explicado en 'Canal Extremadura' que Salva tenía "bastante memoria perdida". Cuenta que él siempre estaba en la puerta del hotel y sospecha que alguien se lo haya llevado del pueblo. “Pensamos que alguien se lo ha llevado en coche”, aseguró la mujer a 'El Periódico de Extremadura' hace unos días.

La perra tampoco ha aparecido

Tronky, la pastora alemana de Salva, tampoco ha regresado. Precisamente la ausencia del animal ha despertado todo tipo de dudas entre los vecinos. "Él se puede caer en un terraplén o en algún sitio, pero la perra volvería sola al hostal, a su casa, y no hay rastro ni de él ni de la perra", explica. "La verdad es que ya no sabe uno qué pensar", aseguró el alcalde del pueblo, Antonio Sánchez, al citado diario.

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La hermana del hombre se muestra desesperada por no saber el paradero de Salva. "Con los días que llevan buscando y no han encontrado nada. Estoy muy agradecida también a los vecinos por lo que están haciendo", cuenta.

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Poco antes de aparecer en las imágenes, Salvador fue al parque municipal con su perra. El operario encargado de cerrarlo lo vio sobre las 20:30 horas y le indicó que debía abandonar el recinto. El hombre habría continuado por la Ronda Sur hasta llegar al paso de peatones donde una cámara lo captó unos 10 minutos después.

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Abiertas "todas las líneas de investigación"

"En la imagen se ve cómo continúan andando hasta la calle de La Quebrada y allí se les pierde la pista", contó a 'Hoy' el alcalde de Losar de la Vera, de 2.800 habitantes.

"Desde La Quebrada debía coger la calle de Los Molinos y llegaría al hostal, que está además junto al ayuntamiento", apunta el alcalde. La Guardia Civil prosigue sin descanso la búsqueda de Salva con varias patrullas. También continúan las batidas con equipos de Seguridad Ciudadana.

Asimismo, la Guardia Civil continúa desarrollando distintas actuaciones de investigación dirigidas a determinar el paradero del desaparecido y esclarecer las circunstancias de su desaparición. En este sentido, subraya que mantiene activas "todas las líneas de investigación" y continúa trabajando para tratar de localizar al hombre desaparecido.