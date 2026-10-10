Este sábado se reseguirá el torrente de Valldoriolf y el río Mogent hasta Montmeló

El mapa de la desaparición de Rami: la cámara de un hotel lo sitúa a las afueras de Granollers y los posibles avistamientos llegan hasta Barcelona

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Los Bombers de la Generalitat mantienen por sexto día consecutivo la búsqueda del menor con autismo desaparecido en Granollers (Barcelona) la madrugada del pasado domingo, coincidiendo con el episodio de lluvias intensas.

Según informan en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, este viernes se realizó una búsqueda intensiva en el río Congost desde Granollers hasta la desembocadura en el Besòs.

Dispositivo de búsqueda

Este sábado se reseguirá el torrente de Valldoriolf y el río Mogent hasta Montmeló (Barcelona) con 16 bomberos a pie por el cauce, mientras que el domingo se ampliará la búsqueda en el Besòs hasta el mar.

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El equipo de búsqueda está formado por 8 dotaciones terrestres, la unidad canina, 2 equipos de submarinistas, la unidad de drones y 4 unidades de los equipos de prevención activa forestal (Epaf).

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Colaboración ciudadana para encontrarle

Rami tiene 12 años y mide 1,73 metros. Tiene la piel morena, es de constitución gruesa y el pelo corto y rizado. El día de su desaparición iba vestido con una camiseta turquesa y pantalones cortos deportivos de color naranja.

Las autoridades apuntan a que el menor "podría estar desorientado".