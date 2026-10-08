Los Mossos investigan la muerte de Hicham, localizado sin vida 47 días después de desaparecer en El Vendrell: su coche estaba semienterrado
La familia de Hicham confirma su muerte 47 días después de su desaparición y pide esclarecer qué ocurrió
Las autoridades informaron este miércoles que encontraron un cuerpo en la riera de la Bisbal: se trataba de Hicham
La familia de Hicham D., el hombre de 46 años desaparecido el pasado 21 de agosto en El Vendrell, en Tarragona, ha confirmado que el cadáver localizado este miércoles en el interior de un vehículo es el suyo. El cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición dentro de un coche volcado en la riera de la Bisbal, cera de la zona en la que se había buscado al vecino durante las últimas semanas.
El vehículo, un Volkswagen Golf azul, apareció semienterrado en la riera, según ha indicado a la web de 'Informativos Telecinco' la plataforma Adonay. Ahora los Mossos d'Esquadra investigan las circunstancias del hallazgo y tratan de determinar cuál fue la causa de la muerte.
El cuerpo de Hicham fue localizado más de un mes después de su desaparición
Hicham llevaba más de un mes desaparecido cuando este miércoles, 7 de octubre, los Mossos localizaron el vehículo en la riera de la Bisbal, cerca de la carretera TV-2127, que conecta el núcleo urbano de El Vendrell con la zona de playa. El cadáver se encontraba en el interior del coche y, en un primer momento, no pudo ser identificado debido a su avanzado estado de descomposición.
La investigación permitió confirmar posteriormente la identidad del fallecido y la familia ha ratificado que se trata de Hicham. Su desaparición había movilizado durante semanas a familiares, voluntarios y entidades como la plataforma Adonay y SOS Desaparecidos, después de que se perdiera su rastro cuando salió con su vehículo.
Un hombre muy querido en El Vendrell
Quienes conocían a Hicham le recuerdan como un hombre trabajador, muy arraigado en El Vendrell y con una vida estable en España, muy querido tanto por sus compañeros de trabajo como por sus vecinos. Su desaparición había generado una gran preocupación entre quienes compartían con él su día a día.
La familia se encuentra completamente destrozada tras conocer el desenlace de una búsqueda que se prolongaba desde el 21 de agosto y pide que se esclarezca todo lo ocurrido.