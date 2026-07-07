“De pronto, todo se trunca en un instante, la magnitud de la tragedia nos ha conmocionado a todos", ha señalado el periodista en el tanatorio

La historia de Iván Sanz Cid, el bodeguero fallecido junto a su mujer y dos de sus hijos en Palencia: hace un año falleció también su padre

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ValladolidEl desconsuelo y el luto se extienden en Valladolid tras la muerte del bodeguero Iván Sanz junto a su esposa Irene Garijo, y dos de sus hijos de 14 y 17 años. Solo Carlota, la hija de nueve años del matrimonio, sobrevivió al fatal accidente de tráfico que sufrieron en la A-67 cuando regresaban de Cantabria, a la altura de Herrera de Pisuerga, en Palencia. Trasladada de urgencia en helicóptero, fue intervenida quirúrgicamente de las graves heridas sufridas, pero está fuera de peligro. Solo ella salvó la vida.

“Esto rebasa toda la lógica, no hay consuelo posible, es una tragedia de una magnitud tremenda”, ha señalado, a las puertas del cementerio que acoge el rito de despedida a los fallecidos, José Ribagorda, quien ha ejercido como portavoz de la familia en este momento tan duro y desgarrador.

José Ribagorda y el fatídico accidente en que ha muerto el bodeguero Iván Sanz junto a su esposa y dos hijos

El periodista, al que le unía una gran amistad con la familia de Iván Sanz, –llegando a oficiar en 2011como padrino de la vendimia de la célebre bodega Dehesa de los Canónigos, que ahora él lideraba, desde que hace un año, en mayo de 2025, falleciese su padre–, ha lamentado la desolación que deja la tragedia, destacando el cariño que todos sentían por el bodeguero y los suyos.

“La magnitud de la tragedia nos ha conmocionado a todos, porque no es solo que pierde la vida una familia con todo el futuro por delante; Iván con sus ilusiones, con los proyectos que tenía, con todo el trabajo desarrollado en la bodega, de modernización, y muchas ilusiones puestas en el futuro porque estaba apuntalando lo que yo digo que es la bodega del siglo XXI... estaba dando los pasos correctos y acertados. Una bodega que se estaba expandiendo internacionalmente, ganando prestigio a nivel nacional y a nivel internacional. Y, de pronto, todo se trunca en un instante. Es algo atroz. Es algo verdaderamente atroz”, ha lamentado Ribagorda, quien acudió junto a su esposa al velatorio en el tanatorio de Las Contiendas de Valladolid.

Emocionado y haciendo un “esfuerzo sobrehumano” para apoyar a la familia ejerciendo de portavoz, ha recordado la calidad humana de todos los fallecidos, sobre los que ha dicho que formaban parte de “una familia buena, buena, buena de verdad”.

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“A él le inculcaron los valores sus padres y él... Iván se los inculcó a su familia. Esos valores que están impregnados de mucho sentimiento, de mucha honestidad, de mucho trabajo, de mucho sacrificio... O sea, todos los valores que hacen que el ser humano sea bueno de verdad”, ha incidido, en declaraciones de las que se hace eco El Norte de Castilla.

La familia del bodeguero Iván Sanz, desbordada y rota por la tragedia

Tras lo ocurrido, José Ribagorda se ha referido al aluvión de personas que ha acudido a despedir a los fallecidos y arropar a sus familiares, señalando que “están desbordados completamente los hermanos” del bodeguero, “tanto Belén, la enóloga, que es la que ha llevado el peso del tanatorio”, como el resto.

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“Es algo terrible, ver a sus sobrinitos fallecidos. Es algo que no tiene explicación porque es injusto, es cruel, es inhumano, no hay lógica, no hay palabras para definir la magnitud de esta tragedia. Estamos todos sin poder hablar. Yo estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano por poder hablar”, ha dicho, explicando que la madre de Iván Sanz, especialmente, está “muy muy afectada”, recibiendo “tratamiento, con tranquilizantes”.

“No ha querido ni venir hoy aquí para no soportar la carga emocional de dar tantos abrazos”, ha explicado el periodista.

La hija de nueve años, la única superviviente del accidente en Herrera de Pisuerga, Palencia

Respecto al estado de Carlota, la única superviviente del fatal accidente en la A-67, Ribagorda ha explicado que continúa ingresada en el Hospital de Burgos, aunque “está bien” y “se va a recuperar”.

“Es consciente ya de todo”, ha explicado, indicando que han tenido que operarla “de un tobillo” y “tiene algunas fracturas en los brazos”, pero “está totalmente fuera de peligro”.

“Es la única noticia buena dentro de la tragedia que estamos viviendo. Que la niña se va a recuperar, eso es lo importante. Luego ya en el futuro se verá su evolución, porque imagino que tendrá que pasar su proceso y tendrá que tener la ayuda correspondiente, pero bueno, está muy arropada por la familia”, ha señalado.