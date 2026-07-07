Las autoridades continúan trabajando para esclarecer qué originó el siniestro, con las principales hipótesis apuntando a la somnolencia o una distracción al volante

Una médica falleció hace un mes en el mismo punto de la A-67 donde murió la familia del bodeguero Iván Sanz: "Una terrible coincidencia"

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PalenciaLas autoridades continúan investigando el trágico accidente de tráfico en el que murieron el pasado domingo el bodeguero Iván Sanz, director de la célebre bodega Dehesa de los Canónigos, su esposa, Irene Garijo, y dos de sus hijos, de 14 y 17 años. Regresaban rumbo a Valladolid tras un viaje a Cantabria y en el aciago siniestro, ocurrido en el kilómetro 83 de la A-67, a la altura de Herrera de Pisuerga, en Palencia, solo hubo una superviviente: Carlota, también hija del matrimonio, de nueve años, que tuvo que ser trasladada de urgencia en helicóptero al Hospital Universitario de Burgos, donde fue intervenida quirúrgicamente de las heridas sufridas.

La menor "está completamente fuera de peligro", como ha confirmado el periodista José Ribagorda, amigo del bodeguero, y quien ha ejercido de portavoz en el velatorio en Valladolid. Con la familia "desbordada" y rota por una tragedia para la que "no hay consuelo" alguno, la Guardia Civil continúa tratando de esclarecer las circunstancias que originaron el accidente. Las primeras hipótesis apuntan a la somnolencia o una distracción al volante, mientras fuentes de la investigación apuntan que las cámaras de la A-67 pudieron captar al vehículo en el que iban los cinco miembros de la familia a velocidad normal.

El accidente del bodeguero Iván Sanz y su familia en la A-67

Todo ocurrió a aproximadamente las 16:20 horas en el citado punto kilométrico 83 de la A-67 en Herrera de Pisuerga, cuando el vehículo en el que circulaban en sentido decreciente hacia Palencia comenzó a salirse de la vía por la derecha por circunstancias que las autoridades investigan. Después, según testigos, el turismo giró en un volantazo hacia el sentido contrario, siendo que invadió la mediana, chocando dos veces contra el quitamiedos de la carretera hacia Cantabria.

Tras esos golpes, el coche acabó dando varias vueltas de campana hasta que, finalmente, quedó parado y en el carril izquierdo de la autovía en sentido Palencia, provocando distintos avisos a los servicios de Emergencias, así como el corte de la carretera.

Según fuentes de la investigación citadas por Diario de Valladolid, las cámaras de la A-67 captaron que el vehículo, que conducía el bodeguero, iba a "velocidad normal" justo antes del siniestro. Por eso, de aunando todo lo recabado, inicialmente las hipótesis apuntan a la somnolencia o la distracción, algo que se trata de determinar.

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Iván Sanz, su esposa y dos de sus tres hijos murieron en el acto, teniendo que ser excarcelados sus cuerpos sin vida del vehículo, que quedó destrozado en el siniestro. Mientras, la niña de nueve años, que al parecer ocupaba el puesto situado justo en medio en la parte trasera, sobrevivió milagrosamente, aunque con graves heridas que requirieron de su traslado inmediato en helicóptero hasta el hospital.

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Valladolid despide a Ivan Sanz y su familia

Tras la tragedia, y según han señalado fuentes de la bodega Dehesa de los Canónigos, de la que Iván Sanz era director, la ceremonia de despedida a la familia vallisoletana se celebrará este miércoles 8 de julio en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Valladolid.

El funeral por Iván Sanz, Irene Garijo y sus dos hijos mayores, Irene y Luis Álvaro, será a partir de las 11:00 horas, mientras el velatorio se ha mantenido desde el lunes en las salas 3 y 4 del Tanatorio de Las Contiendas, en la capital vallisoletana.