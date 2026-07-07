Valladolid continúa consternada tras la muerte de el bodeguero Iván Sanz, su mujer y dos hijos en un accidente de tráfico

José Ribagorda, amigo del bodeguero Iván Sanz, fallecido junto a su esposa y dos de sus hijos en Palencia: "No hay consuelo, es algo verdaderamente atroz”

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Herrera de PisuergaFamiliares, amigos, representantes institucionales y numerosas personas vinculadas al sector del vino continúan consternados tras la muerte de Iván Sanz, director general de la bodega Dehesa de los Canónigos, su mujer, Irene Garijo, y sus hijos -14 y 17 años- en un accidente de tráfico.

La muerte de la familia ocurrió el pasado domingo a las 16:20 horas, cuando el turismo en el que viajaba la familia, que regresaba de Cantabria, se salió de la calzada en el kilómetro 83 de la A-67, en el término municipal palentino de Herrera de Pisuerga, y dio varias vueltas de campana, sin verse implicados otros vehículos.

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El kilómetro 83, el punto en el que han muerto una doctora y la familia del bodeguero en tan solo un mes

La Subdelegación del Gobierno en Palencia investiga como principal hipótesis la somnolencia del conductor, a partir del testimonio de varios testigos presenciales.

Sin embargo, en el punto en el que la familia falleció ocurrió hace tan solo un mes otro accidente mortal. En este siniestro producido el pasado 1 de junio, una médico asturiana de 30 años falleció tras perder el control de su vehículo.

El alcalde de Herrera de Pisuerga, Francisco Javier Fernández, recordaba estos dos accidentes ocurridos con apenas un mes de diferencia. "Es una desgracia lo que ha ocurrido y la segunda en un punto kilométrico, en el 83", indicaba el alcalde a los medios de comunicación como el periódico 'El Norte de Castilla'.

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"Creo que es una terrible coincidencia que haya ocurrido dos veces, pero solo una coincidencia, ya que la joven se quedó dormida", agregaba el edil del municipio vallisoletano.

El recuerdo a la familia del bodeguero

El velatorio de la familia del bodeguero se desarrolló en la estricta intimidad familiar y ha estado marcado por el respeto y la emoción contenida. La despedida a la familia ha reunido a decenas de personas que han querido acompañar a la familia en un momento de profundo dolor, mientras la hija menor del matrimonio, de nueve años, continúa ingresada en el Hospital de Burgos.

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Según ha informado la bodega en un comunicado, el funeral de Iván Sanz, Irene Garijo, Irene Sanz y Luis Álvaro Sanz será el miércoles 8 de julio a las 11:00 horas en La Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Valladolid.

La tragedia ha conmocionado a Castilla y León, especialmente a la Ribera del Duero, donde Iván Sanz era una figura muy conocida al frente de Dehesa de los Canónigos, una de las bodegas de referencia de la denominación de origen.

Tras conocerse el accidente, numerosas instituciones y representantes políticos trasladaron públicamente sus condolencias.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se declaró “profundamente consternado”, mientras que el ministro de Transportes, Óscar Puente, recordó la contribución de la familia al mundo del vino y expresó su deseo de recuperación para la hija superviviente.

También el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, mostró su pesar por el fallecimiento de Irene Garijo, trabajadora de la institución provincial, a la que definió, junto a su marido, como una colaboradora “de una generosidad sin límites”.