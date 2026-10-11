El joven murió en enero de 2022 por una perforación gástrica, horas después de abandonar el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia

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ExtremaduraLa Comisión Jurídica de Extremadura ha descartado que el Servicio Extremeño de Salud (SES) deba indemnizar a los padres de un joven de 18 años que murió en enero de 2022 por una perforación gástrica, horas después de abandonar el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia. El órgano consultivo considera que no se ha demostrado que la atención médica fuera inadecuada y ha rechazado la reclamación de 200.000 euros presentada por la familia.

El caso se remonta a la asistencia que recibió el joven tras acudir al Punto de Atención Continuada (PAC) de Montehermoso con fuertes dolores abdominales, distensión y vómitos oscuros. Desde allí fue trasladado al hospital de Plasencia, donde permaneció en Urgencias antes de regresar a casa. Sus padres denunciaron que se le dio el alta sin identificar correctamente la gravedad de su estado y sostuvieron que no se detectó a tiempo la perforación que acabó provocando su muerte. La reclamación patrimonial se registró en mayo de 2024.

No consta una actuación contraria a los criterios médicos exigibles

En su resolución, la Comisión Jurídica ha tenido en cuenta la documentación clínica del expediente y concluye que no consta una actuación contraria a los criterios médicos exigibles. Según el informe del profesional que atendió al paciente, se le planteó la posibilidad de continuar en observación en el hospital, opción que se consideraba aconsejable ante la persistencia de las náuseas y la evolución incierta del dolor abdominal. El joven, sin embargo, habría expresado su deseo de seguir el tratamiento en su domicilio, debido a las molestias que le generaba el área de aislamiento.

Los facultativos estimaron que, en ese momento, los resultados clínicos, analíticos y radiológicos no justificaban necesariamente un ingreso. Además, se dieron instrucciones para controlar los síntomas y volver a un centro sanitario si su estado empeoraba.

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Entre los documentos examinados figura un informe médico forense elaborado en noviembre de 2022 por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cáceres, que fue aportado por la propia familia. Sus conclusiones respaldaban que la asistencia se había ajustado a la práctica médica y situaban la aparición de la gastritis hemorrágica con perforación y peritonitis después del alta, al considerar que esa complicación no podía anticiparse con los datos disponibles durante la atención en Urgencias.

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Los progenitores también pusieron en duda la supervisión del médico residente que atendió a su hijo. No obstante, la Comisión señala que no se ha probado que existiera una supervisión insuficiente ni fallos en la organización del servicio. La familia presentó asimismo un informe pericial que defendía la conveniencia de realizar más pruebas, pero el órgano consultivo subraya que la actuación sanitaria debe valorarse según la información de la que disponían los profesionales en aquel momento, y no únicamente a partir del desenlace posterior.